Alicante limita al tráfico varias zonas de la ciudad por actuaciones en la calzada

El Ayuntamiento de Alicante ha dispuesto un dispositivo especial de tráfico con motivo de las obras de prolongación de la red de agua regenerada que ejecuta Aguas de Alicante para riego de parques y jardines que se van a desarrollar en la Vía Parque, entre la avenida de Jaime I y el parque de Juan Pablo II (PAU 1). Las obras se desarrollarán desde este lunes, 25 de agosto, hasta el viernes 5 de septiembre, en dos fases, con cortes parciales al tráfico primero en el cruce que permite el giro hacia la avenida de Jaime I o hacia la calle Fiestas Populares y Tradicionales (en dos subfases) y posteriormente en el cruce que afecta al ramal que une el tramo en bulevar, con dos carriles por sentido, de avenida Jaime I, con su prolongación hacia Fiestas Populares y Tradicionales, que dispone de un solo carril por sentido (en dos subfases).

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha señalado que “está previsto que estas obras de prolongación de la red de agua regenerada entre la avenida Jaime I y el parque Juan Pablo II (PAU I) finalicen antes del inicio del curso escolar para evitar una mayor afectación al tráfico”. Asimismo, “recomendamos a los conductores que tengan presente esta situación al encontrarse estas obras en una de las vías de entrada y salida de la ciudad, además de concentrarse en las inmediaciones de Rabasa con grandes superficies comerciales, el recinto habilitado para los conciertos y el acceso al campus de la Universidad”, ha advertido el edil.

Tráfico ha dispuesto la colocación de toda la señalización oportuna para advertir de los cortes por las obras y los itinerarios alternativos para la correcta orientación a los conductores, que incluyen preavisos en la calle Judoka José Alberto Valverde en la fase 1 y Pilar de la Horadada en la fase 2. Además, se ha requerido que la ocupación de la calzada sea por el mínimo tiempo necesario para la instalación de la red, con el objetivo de recuperar en el menor tiempo posible la normalidad en la circulación.

Obras en la Rambla

Las obras de asfaltado del tramo final de la Rambla se prolongarán durante un mes sin necesidad de cortar al tráfico esta arteria de la ciudad. Los trabajos los lleva a cabo la Concejalía de Infraestructuras en coordinación con el área de Tráfico y se irán ejecutando por fases.

Las mejoras en el firme de la calzada se llevarán a cabo en el tramo de la Rambla comprendido entre la calle Duque de Zaragoza y la avenida de Alfonso el Sabio, incluyendo la entrada al parking de San Cristóbal, al que se podrá acceder con normalidad.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha explicado que “son unas obras necesarias que van a arreglar y reforzar la calzada del tramo final de la Rambla donde se habían producido desperfectos debido al elevado tránsito de vehículos”. De hecho, ha avanzado la edil, “estamos acometiendo reparaciones y mantenimiento de las calzadas por toda la ciudad de las que iremos informando porque nuestro objetivo es mantener en buen estado de la red viaria y la seguridad vial”.

Durante el desarrollo de las obras tanto el transporte público como los vehículos privados compartirán un carril de circulación mientras que en el otro se efectuarán los trabajos que disponen de la señalización e indicaciones oportunas. De esta forma se intenta que afecten lo menos posible al tráfico rodado. El horario de los trabajos es de 7 a 18 horas.

Obras frente a la Euipo y en Calderón de la Barca

Por otro lado, desde Movilidad Urbana informan de obras previstas desde este jueves, 28 de agosto, en la Glorieta Reino Unido, (frente a la Euipo), en las que se reducirá un carril de circulación.

Asimismo, está previsto el corte de la calle Calderón de la Barca para el desmontaje de una grúa el próximo domingo, 31 de agosto, lo que conllevará el desvío del tráfico por las calles Manuel Antón-Pintor Velázquez-calle Balmes (cambiando los sentidos de circulación), incluyendo el desvío de las líneas de autobús que pasan por esta calle. Posteriormente, desde el 1 de septiembre hasta el 8 de septiembre se reducirá el tráfico a un carril en esta vía, por obras de acometida de saneamiento.

Además, continúan las actuaciones de Vázquez de Mella y calles adyacentes, la instalación de paneles fonoabsorbentes en los pasos inferiores de la avenida de Denia y las obras de Aguas de Alicante en Lorenzo Carbonell.