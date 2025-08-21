Alicante instalará un sistema inteligente para controlar aforos y recorridos en el Castillo de Santa Bárbara

Las Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha elevado a adjudicación por la Junta de Gobierno, la propuesta presentada por la mercantil Elecnor Seguridad S.L. para contratar el suministro e instalación de un sistema de control y análisis de aforos, ocupaciones y usos en el Castillo de Santa Bárbara-Museo Castillo Inteligente por importe de 95.318,75 y un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto supone la sensorización del Castillo de Santa Bárbara para conocer la ocupación, las rutas que suelen realizar los visitantes y los usos de los espacios en distintos periodos de tiempo. El objetivo es poner en marcha un sistema que a partir del análisis inteligente de imágenes captadas en las zonas de interés de la fortaleza sea capaz de generar informes sobre la ocupación de la fortaleza en determinados periodos de tiempo y zonas, así como el envío de alertas.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado "el avance que supondrá este proyecto en la gestión del monumento más visitado de la ciudad para el control de aforos, colas de espera, itinerarios, usos y ocupaciones, permitiendo actuar con mayor rapidez y precisión para regular los flujos y detectar situaciones que requieran de una atención o respuesta". "El uso de las nuevas herramientas digitales nos permitirá avanzar en el desarrollo de infraestructuras culturales inteligentes y ofrecer una mejor atención al visitante de nuestra fortaleza, que es recorrida a diario por miles de personas".

Este proyecto, que salió a concurso con un precio base de licitación de 149.265,60 euros y al que se presentaron seis empresas, forma parte de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino sufragados a partes iguales por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Turismo.

El Patronato de Turismo Alicante City&Beach es el impulsor de este servicio dentro de la modernización del Castillo de Santa Bárbara y los proyectos de innovación en este sentido que permitirá obtener información valiosa de cara a la gestión de la fortaleza.

Control inteligente

El contrato consiste en el suministro e instalación de un sistema de cámaras que permita la captura de los movimientos de los visitantes en las zonas de interés y el cableado necesario para el funcionamiento de las cámaras. También el software de análisis de las imágenes que permita obtener la información del comportamiento de las visitas en las zonas de interés mediante la obtención de informes de uso y ocupación de los espacios de interés definidos y en los periodos de tiempo de interés; la elaboración de los itinerarios principales entre espacios de interés que siguen los visitantes y la elaboración de mapas de calor en base a las ocupaciones de los visitantes.

Asimismo, el sistema permitirá la obtención de informes sobre el comportamiento de colas de espera, la generación de alertas y acciones automatizadas sobre otros sistemas y la comunicación con sistemas de cuadros de mando externos. Del mismo modo incluye el hardware necesario para ejecutar el software, los servicios de instalación, configuración, pruebas, documentación y puesta en marcha de la aplicación.

En virtud del Convenio de colaboración suscrito entre la Secretaría de Estado de Turismo, Turisme de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante, la financiación del gasto del contrato será del 33,33% de cada una de las Administraciones citadas y con cargo a los Fondos reservados para el Plan de Sostenibilidad.