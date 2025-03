Alicante impone 100 sanciones en 10 días en una campaña especial de control de la limpieza viaria

La Policía Local de Alicante ha impuesto 100 sanciones en los 10 días que ha durado la campaña especial puesta en marcha para intensificar el control del cumplimiento de la ordenanza municipal que regula la limpieza viaria y residuos. La acción se desarrolló entre el 24 de febrero y el 4 de marzo estableciéndose 26 controles con la participación de 36 agentes a pie y en vehículo, con el apoyo de un dron en la vigilancia del área industrial del Llano del Espartal y el diseminado de Vistahermosa.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha resaltado que “la campaña especial de control del cumplimiento de la ordenanza de limpieza viaria y residuos se ha desarrollado con la participación de toda la plantilla y con acciones de control específicas para actuar sobre espacios más sensibles como pueda ser el Llano del Espartal, con el apoyo de un dron, el diseminado de Vistahermosa o la limpieza de los espacios ocupados por los veladores en el centro urbano”. “Además, se ha prestado especial atención a los avisos recibidos por denuncias ciudadanas que han permitido sancionar las infracciones detectadas en todos los barrios de la ciudad, con hasta 42 agentes que han impuesto sanciones en esta campaña”, ha añadido el responsable de la Seguridad municipal.

En cuanto a los resultados obtenidos en el dispositivo de la Policía Local, destacan las intervenciones por abandono de escombros en vía pública que acapara el mayor porcentaje de las sanciones con un 23%, a lo que se suma otro 19% por depósito no autorizado de enseres, lo que representa un porcentaje en su conjunto de 43% de las multas impuestas. Además, cabe resaltar que también otro 20% de los expedientes abiertos por los agentes han sido por miccionar en vía pública, un 7% por no limpiar la zona de veladores tras su retirada y un 6% por no respetar el horario para depositar las bolsas de basura en el horario establecido. El 25% restante se distribuye entre las otras tipologías de sanciones contempladas por la ordenanza municipal.

En cuanto al número de controles establecidos han sido un total de 26 con 36 agentes intervinientes. Además, se han realizado actuaciones en zona norte (24), seguida de Carolinas (18), zona de Castaños (5), Pintor Xavier Soler (4), calle Mayor (3), Llano del Espartal (3), plaza de Luceros (2), Casco Antiguo (1), al igual que en la plaza Gabriel Miró, plaza San Cristóbal, Rambla, plaza Nueva y Vistahermosa.

Julio Calero ha resaltado que “se han sancionado conductas irregulares de vertidos de escombros en el área industrial del Llano del Espartal, en Vistahermosa y en distintos espacios de la zona norte, al tiempo que se ha prestado especial atención a la limpieza de espacios ocupados por veladores con sanciones en las zonas de restauración y ocio de la zona Centro y del Casco Antiguo”.

Nueva Ordenanza

La Policía Local ha aumentado la atención sobre el cumplimiento de esta normativa municipal de limpieza viaria y gestión de residuos, que afecta a la convivencia e imagen de la ciudad, incrementando su vigilancia y las multas en cuestiones como sacar la basura antes del horario establecido, dejar cartón fuera del contenedor, realizar micciones de personas en la calle, el depósito de escombros en la vía pública o la deposición de excrementos de mascotas en el espacio público o arrojar colillas, entre otros supuestos.

El consistorio alicantino aprobó el pasado 28 de noviembre la nueva ordenanza municipal que regula la limpieza viaria y Gestión de Residuos con un endurecimiento de las sanciones y el refuerzo de la inspección para combatir las conductas que afecta a la imagen de la ciudad y a la convivencia. Especialmente, destaca el aumento de las cuantías del régimen sancionador en aquellos supuestos que registran un mayor grado de incumplimiento. Concretamente, las cuestiones consideradas como leves acarrean multas de hasta 750 euros, las graves hasta 1.500 y las muy graves hasta los 3.000, aumentándose el tipo de supuestos sancionables de los 63 de la anterior normativa a los 86 actuales.