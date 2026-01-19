Alicante guarda silencio en homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz

El Ayuntamiento de Alicante ha guardado este lunes tres minutos de silencio en señal de recuerdo y homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado domingo en el municipio cordobés de Adamuz. El consistorio alicantino se ha sumado a la convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y en los tres minutos de silencio que se han guardado a las puertas del Ayuntamiento han participado integrantes de todos los grupos de la corporación, empleados municipales, representantes sindicales y de la Policía Local.

“Como todo el pueblo de Alicante, el Ayuntamiento expresa con este acto nuestra solidaridad con los fallecidos, heridos y sus familias en esta terrible tragedia”, ha destacado el alcalde Luis Barcala, que ha comparecido acompañado de los portavoces de todos los grupos municipales. “En estos duros momentos queremos manifestar nuestro apoyo a todos los afectados; y hacerles llegar que no están solos, desde el más absoluto respeto y adhesión”, ha añadido.

En señal de duelo por la tragedia ferroviaria, el Ayuntamiento ha cancelado este lunes toda la agenda oficial y las banderas ondean a media asta en la fachada del edificio consistorial. “Y quiero agradecer a todos los grupos políticos la unión y la unanimidad a la hora de expresar el dolor y la solidaridad de los alicantinos con todas las víctimas de esta catástrofe”, ha concluido Barcala.

El ayuntamiento de Alicante ha cancelado la agenda institucional prevista para hoy, al igual que ha hecho el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que tenía previsto un acto en la comarca de la Vega Baja. Pérez Llorca ha presidido el acto de duelo que se ha celebrado en la sede de presidencia de la Generalitat en Dr. Gadea, 10 de la capital.