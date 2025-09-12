Alicante estará presente en la feria de cruceros de Hamburgo

El Patronato de Turismo Alicante City&Beach estará presente en la feria de referencia del turismo de cruceros en Europa, la Seatrade Europe que se celebra en Hamburgo, para posicionar Alicante como un enclave estratégico en el Mediterráneo junto a la Autoridad Portuaria de Alicante, el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Global Ports Holding, concesionaria de la terminal de cruceros, y de la Asociación Alicante por el Turismo de Cruceros.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, asiste a la feria "en un momento crucial para el turismo de cruceros en Alicante con la nueva terminal funcionando y con navieras interesadas en incluir nuestra ciudad en sus itinerarios e incluso como puerto base". "Seguimos trabajando para crecer y potenciar un turismo responsable y sostenible en un mercado muy competitivo que genera un importante impacto económico y que trae a la ciudad a miles de posibles prescriptores que después vienen de vacaciones", ha asegurado.

La Seatrade Europe se celebra del 10 al 12 de septiembre con más de 250 expositores de 90 países y la asistencia de más de 3.500 profesionales. Alicante estará presente a través del stand de la Autoridad Portuaria, dentro del espacio “Ports of Spain” que Puertos del Estado pone a disposición de las Autoridades Portuarias que participan en la feria y donde se han concertado una veintena de reuniones, además de los encuentros sectoriales.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha hecho un balance muy positivo del trabajo coordinado que se está realizando entre las instituciones alicantinas reunidas en el Observatorio de Cruceros puesto en marcha por el puerto, y gracias al cual “se están consiguiendo cifras históricas de visitantes. Este año vamos camino de superar los 250.000 pasajeros de crucero, y para el año que viene la previsión es superar los 300.000 mil, con lo que eso significa, económicamente, para la provincia”, según ha declarado Rodríguez, “la inversión en infraestructuras es clave para consolidar el crecimiento de Alicante como destino de referencia en el sector de cruceros. Esta temporada hemos anunciado la inversión de más de un millón de euros en la construcción de dos duques de alba en el Muelle 14, infraestructura que permitirá mejorar la operatividad y seguridad en el atraque de grandes embarcaciones”.

El éxito de esta estrategia se traduce en un aumento de escalas, que pasan de las 105 que se van a realizar en 2025, a las 114 escalas previstas para el 2026; y en la creciente valoración de Alicante como puerto base, que incorporará, junto a MSC, a dos nuevas navieras en 2026. Todo ello, gracias, también, al esfuerzo conjunto conseguido a través de iniciativas como el Observatorio de Cruceros liderado por la Autoridad Portuaria, conformado por los principales actores relacionados con el turismo de cruceros de la ciudad y la provincia.