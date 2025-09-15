Alicante contará con un nuevo aparcamiento en superficie en el Mercado Municipal de Babel

El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde a la convocatoria de un concurso para contratar las obras de acondicionamiento de la parcela de servicio público del Mercado Municipal de Babel para la dotación de un aparcamiento en superficie con control de acceso, situado entre las calles Asilo, Miguel Hernández y Pardo. Este contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 129.917 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La concejala de Mercados, Lidia López, ha destacado que “estas obras van a mejorar los servicios de estacionamiento del entorno del Mercado Municipal de Babel logrando así modernizarlo y adecuar unas necesarias infraestructuras que se ponen en valor e incrementan la zona de aparcamiento potenciando la calidad de estos servicios públicos”.

El nuevo aparcamiento regulado se ha proyectado con 53 plazas para automóviles, 4 plazas para motocicletas y 2 plazas para personas con movilidad reducida (PMR). Este proyecto contempla optimizar el aparcamiento en la parcela pública del Mercado de Babel para aprovechar el espacio disponible a partir del refuerzo de firme y la instalación del control de accesos.

Esta actuación se enmarca dentro de un acuerdo alcanzado por el equipo de Gobierno con el grupo municipal Vox que fue aprobado en la tercera modificación de créditos a finales de julio. La iniciativa se ha impulsado por la concejalía de Mercados y Comercio junto con la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.

Asimismo, está previsto adecuar el entorno de la calle Asilo para mejorar la accesibilidad urbana y seguridad de los usuarios. En el caso de la zona de estacionamiento de mercadillo ya existente, con acceso desde la calle Pardo Gimeno, se han proyectado 64 plazas para automóviles, 10 plazas para motocicletas y 2 plazas para personas con movilidad reducida (PMR).

El Mercado Municipal de Babel es el segundo más grande de la ciudad de Alicante, fue inaugurado en el año 1972, y dispone de una superficie de más de 3.482 metros cuadrados con 52 unidades comerciales. La edil Lidia López ha resaltado que “con estas obras también se mejoran las infraestructuras donde se instala el mercadillo de abastecimiento de productos básicos de Babel, los jueves y sábados, con el repintado de los límites entre los diferentes puestos según la reorganización y el refuerzo de firme”.

Doble acceso del aparcamiento del Mercado de Babel

El proyecto de acceso al aparcamiento de los usuarios del Mercado Municipal se controlará a partir de un doble acceso desde la Calle Asilo con barreras automáticas electromecánicas. Está previsto mantener también el acceso para comerciantes desde la Calle Pardo Gimeno, así como los actuales accesos peatonales. Además, el aparcamiento se organizará mediante un flujo circular y ordenado, cerrando la salida existente situada en el extremo noreste actual hacia la calle Asilo mediante un parterre con césped artificial y bolardos de caucho.

La edil de Comercio ha señalado que “con esta iniciativa se dinamiza el comercio, realizando unas importantes reformas para la puesta en valor del Mercado de Babel, con las que se invierte en su mantenimiento y se mejoran sus instalaciones para fomentar las ventas y atraer más clientes”.

De esta forma el equipo de Gobierno continúa mejorando los servicios de la ciudad de Alicante, adecuando la imagen del Mercado Municipal de Babel, modernizando su entorno y convirtiendo el proyecto en una nueva actuación dentro del conjunto de intervenciones realizadas en los mercados de la ciudad.