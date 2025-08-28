Alicante comienza a limpiar los cauces de los barrancos para evitar daños en caso de fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado la limpieza y desbroce de los cauces de los barrancos para su buen mantenimiento y para minimizar daños en caso de que se produzcan lluvias fuertes en otoño.

La actuación para limpiar, desbrozar y retirar vegetación comenzó el lunes en el barranco de Agua Amarga y se prolongará hasta finales de semana en la desembocadura. A continuación, se llevará a cabo la limpieza de la parte que queda entre los dos puentes. Toda esta área es municipal y por ello se encarga el Ayuntamiento. En el caso del tramo que llega desde el puente hasta el mar está catalogada como zona de dominio marítimo terrestre y corresponde a Costas su limpieza.

El concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, ha explicado que "el Ayuntamiento cumple con la limpieza de los barrancos como no puede ser de otra manera y como venimos realizando dos veces al año, antes de primavera y antes de otoño, para mantener en buenas condiciones los cauces especialmente ante la posibilidad de que se produzcan episodios de lluvias fuertes".

"Ya estamos actuando en Agua Amarga y la semana que viene empezaremos con el barranco de las Ovejas", ha informado el edil, quien ha destacado que "es vital que todas las administraciones hagamos lo que tenemos que hacer en este sentido porque de esa responsabilidad y ese trabajo depende no lamentarnos después si se producen lluvias importantes al minimizar los posibles daños".

Por su parte, la limpieza en el barranco de las Ovejas comenzará el lunes que viene en su primer tramo en una actuación que se prolongará durante 15 días aproximadamente. El Ayuntamiento solicitó al Ministerio la limpieza de la parte alta del cauce, desde el puente de la autovía hasta la depuradora, que ya ha realizado Tragsa y entre esa zona y el puente de San Gabriel será de la que se hagan cargo los servicios municipales.

La limpieza en el cauce que desemboca en la Albufereta se llevará a cabo en el mes de septiembre.