Alicante celebra la Semana Europea de la Movilidad con ciclovía, itinerarios peatonales y talleres

La concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante celebra del 16 al 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad dirigida a fomentar una movilidad más sostenible y el fomento de los modos de transporte público, el uso de los vehículos de movilidad personal y los itinerarios peatonales, como alternativas saludables al uso del vehículo privado.

Entre las actividades programadas se encuentra la siempre multitudinaria Ciclovía Litoral del domingo 21 entre la Puerta del Mar y la avenida de Villajoyosa en la que se cierra al tráfico todo este tramo para disfrutar con la bicicleta de las mejores vistas de la bahía de Alicante. Además, este año se presenta como novedad la actividad 'A Urbanova en bici', una marcha ciclista organizada para toda la familia que recorrerá el litoral sur de la ciudad el sábado 20.

El resto de actividades incluyen tres itinerarios peatonales por el centro los días 16, 17 y 18, Parques Singulares, las playas de la Almadraba y La Albufereta y Santa Cruz, talleres de chequeo y ajuste de bicicletas e información para conducir patinetes eléctricos en distintos puntos de la ciudad del 16 al 22, además de celebrar un Concurso de Fotografía del 16 al 22 de septiembre.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha animado a todos los alicantinos “a sumarse a las actividades de la Semana de la Movilidad, con acceso totalmente libre y gratuito, de forma particular o en familia para fomentar la práctica de los modos de movilidad más sostenibles y saludables”. “Caminar por la ciudad, aprender a circular con los patinetes y demás vehículos de movilidad personal, y fomentar el uso del transporte público colectivo son el objetivo de estas jornadas, animando a los alicantinos a dejar el coche particular aparcado y contribuir a la mejora del aire en la ciudad y hacer más habitable y sostenible nuestro entorno”, ha subrayado el edil.

Programación

La Semana de la Movilidad se inicia este martes 16 con una nueva edición los talleres de chequeo y ajuste de bicicletas, más Biciregistro, y taller informativo para patinetes eléctricos, en la plaza Séneca en horario de 9 a 14 y de 17 a 20 horas. Como el resto de actividades será libre y gratuita y los interesados podrán participar y se repetirá el miércoles 17 en la calle Padre Esplá, el jueves 18 en la plaza Grafitero Kiz, el viernes 19 en la plaza del Ayuntamiento y el lunes 22 en la glorieta Sergio Cardell.

"En paralelo al taller de bicicletas se instalará una carpa informativa de patinetes eléctricos, ofreciendo a los usuarios la oportunidad de conocer el modo correcto para su utilización por las calles de la ciudad”, ha comentado De Juan.

Del 16 al 18 de septiembre se promocionarán los itinerarios para peatones. El martes 16 se realizará uno por los parques singulares del centro con punto de partida en la plaza del Paseíto de Ramiro; el miércoles 17, el recorrido empezará en la playa de la Albufereta para continuar por la playa de la Almadraba y el parque Adolfo Suarez; y el jueves 18, el tercer recorrido se realizará por el centro histórico y el barrio de Santa Cruz con la plaza del Ayuntamiento como punto de partida. La inscripción es gratuita en https://semanamovilidadalicante.com/itinerarios-peatonales/. Los grupos serán de un máximo de 25 personas y las salidas se realizarán de las 18 a las 20 horas.

El viernes 19 de septiembre tendrá lugar una Jornada Biciescuela, en la que participarán los más jóvenes de los institutos de Secundaria, que realizarán un itinerario ciclista por la ciudad acompañados por la Brigada Ciclista de la Policía Local hasta la plaza del Ayuntamiento. En esta ocasión, participarán alumnos de los IES Las Lomas, Mare Nostrum y Playa San Juan.

Un día más tarde, el sábado 20 de septiembre, se celebrará la marcha ciclista 'A Urbanova en bici', con un recorrido de unos 6 kilómetros pensado para toda la familia, que se va a desarrollar con la colaboración de la Brigada Ciclista de la Policía Local, en horario de 11 a 13:30 horas. Esta actividad familiar se realiza en bicicleta o vehículo de movilidad personal con punto de partida situado a las 11:00 en el Paseo de la Policía Nacional, junto a la avenida de Elche.

El domingo 21 de septiembre se reedita la Ciclovía litoral en la que se habilitará la libre circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal entre la Puerta del Mar y hasta mitad de la avenida de Villajoyosa (La Cantera). Además, en la avenida Juan Bautista Lafora (junto al paseo de Gómiz) se habilitará una carpa de información para circular con patinetes, un circuito de habilidad y un Parque Infantil de Tráfico para pasar un día en familia libres de humos. Todos los participantes deberán inscribirse en la carpa instalada al efecto, recibirán un regalo y entrarán en el sorteo de tres bicicletas.

Otra novedad de este año es el Concurso de Fotografía en el que los mejores fotógrafos serán premiados con tarjetas Móbilis de 30 viajes para moverte por Alicante de forma sostenible.

Toda la información se puede consultar en la página web de la Semana Europea de la Movilidad de Alicante 2025: https://semanamovilidadalicante.com/programacion/