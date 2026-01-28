Alicante advierte de las complicaciones para el tráfico que tendrá la tractorada convocada por ASAJA-Alicante para el jueves

La concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante ha lanzado una alerta emergente a los móviles conectados al sistema 'Alicante se mueve' advirtiendo de las limitaciones al tráfico que producirá la tractorada anunciada para este jueves por los agricultores alicantinos que ocasionará dificultades a la circulación y cortes puntuales de tráfico por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur en el frente litoral y zona centro. El consistorio recomienda utilizar las vías alternativas y de circunvalación durante la mañana en los desplazamientos con vehículo privado por la ciudad.

La manifestación prevé la concentración de más de 120 tractores recorriendo la ciudad desde las 11:30 horas, momento en el que todos los tractores y demás vehículos congregados en la avenida Aguilera inicien la marcha y desarrollen el acto de protesta mediante un recorrido por la ciudad de Alicante. La protesta continuará por la Plaza de la Estrella, avenida de la Estación, Plaza de los Luceros, avenidas Federico Soto, Doctor Gadea, Maisonnave, vuela a la Plaza de la Estrella, avenida Oscar Esplá, Conde de Vallellano, Plaza Puerta del Mar, vuelta por Conde de Vallellano y avenida Loring para terminar en la Plaza del Arquitecto Miguel López, frente a Casa Mediterráneo alrededor de las 13 horas.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha pedido a los conductores "precaución y paciencia si se encuentran en alguna retención por el paso de la tractorada" y ha recomendado que "eviten circular en la medida de lo posible en el frente litoral y las vías del entorno de la Estación, Luceros, Maisonnave y antigua estación de Benalúa, hoy Casa del Mediterráneo, desde las 10 de la mañana con la llegada de los primeros tractores para concentrarse en la avenida de Aguilera y hasta aproximadamente las dos y media de la tarde, que se calcula finalizará y se despejará la concentración final frente a la Casa Mediterráneo".

Al mismo tiempo, De Juan ha recordado a los conductores desde el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento que "calculen bien los itinerarios a recorrer por la ciudad este jueves recordando que además hay limitaciones al tráfico en la ronda del Castillo en Vázquez de Mella con limitaciones a un carril por sentido, así como en la arteria que atraviesa el barrio de Benalúa en Condes de Soto Ameno por obras en las redes de saneamiento, además de la reducción a un carril por sentido a mita de la avenida de Jijona debido a un hundimiento en la calzada y acera y también limitaciones por la instalación de conducciones eléctricas en la avenida de Aguilera a la altura de la Ciudad de la Justicia".

Toda la información en tiempo real se puede consultar en la web https://movilidad.alicante.es/ y en la app Alicante se Mueve, accesible ahora para teléfonos Android y en breve también para IPhone. Los usuarios de esta plataforma podrán autorizar al registrarse la descarga de mensajes emergentes (alertas push) o recepción de mensajes por correo electrónico sobre incidencias en las vías de circulación.

Ronda del Castillo de Santa Bárbara

Por otra parte, la ronda del Castillo en la calle Vázquez de Mella sigue con limitaciones al tráfico a un carril por sentido, al menos hasta este viernes, para finalizar la actuación de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento con las obras finales de pavimentación de la mediana y reposición del firme de la calzada del viario principal. La próxima semana de lunes a viernes, se recuperará la normalidad, aunque seguirán las tareas de remate y obras en vías colindantes dentro de la programación establecida. Toda la información se puede consultar en la aplicación Alicante se Mueve.

“Se recomienda el uso de itinerarios alternativos para el acceso al centro de la ciudad con el vehículo privado, a través de la Gran Vía, Vía Parque o frente litoral, con el objetivo de evitar las posibles retenciones que puedan producirse en esta arteria”, ha explicado el edil.

Desde Movilidad Urbana también se ha advertido del corte de la intersección de la calle Vázquez de Mella con la Cuesta de la Fábrica, que implica dejar sin acceso a tres tramos de ésta última, en la calles Huerta y Manuel de Olalde, por lo que se establece un itinerario de acceso a todas ellas mediante el cambio de sentido de la calle Huerta entre la calle Paraíso y la Cuesta de la Fábrica.

Con posterioridad a esta última semana de enero, del 2 al 31 de febrero seguirán las obras en calles adyacentes a Vázquez de Mella, pero se mantendrá plenamente operativo el viario principal con la posibilidad de que se realicen ocupaciones temporales en uno de los carriles, lo que puede ralentizar en algunos momentos la circulación. En cuanto al autobús, estas actuaciones podrían afectar a la línea 23 del transporte interurbano, con la modificación temporal de la parada en Vázquez de Mella.