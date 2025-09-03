Ahorro de 1,1 millones de euros para los alicantinos en el recibo del IBI 2026

Los alicantinos se ahorrarán 1.100.000 euros en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al aplicarse en la nueva ordenanza una rebaja del 1,20% en virtud de un acuerdo del equipo de gobierno con el grupo municipal Vox.

Esta rebaja se suma a la bajada del 5% que se aplicó en 2019 de manera que se contiene el esfuerzo fiscal de las familias alicantinas de cara a 2026. La nueva ordenanza ha sido aprobada este martes por la Junta de Gobierno Local y ahora deberá pasar por la Comisión de Hacienda, abrir un periodo de exposición pública y ser finalmente ratificada por el Pleno.

La nueva ordenanza establece en 0,61985 por 100 el tipo de gravamen para bienes urbanos cuando el tipo anterior era de 0,62042.

La ordenanza prevé distintos tipos de bonificaciones. Entre ellas destacan la que se aplica a las viviendas de protección oficial con una bonificación del 50%, la de familias numerosas que puede alcanzar hasta el 90% en la cuota íntegra del impuesto en función del valor catastral de la vivienda y el número de hijos, y también la aplicable para inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que alcanzan el 50%. Y también a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo.

El pago del IBI se establece del 15 de marzo al 30 de junio de cada año, mientras que los interesados se pueden acoger al fraccionamiento en el pago que se puede extender en hasta seis plazos.