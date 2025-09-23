Acuerdo entre Vithas y la Universidad CEU Cardenal Herrera para formar a los futuros profesionales sanitarios

Los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana y la Universidad CEU Cardenal Herrera han suscrito un convenio de colaboración de carácter docente teórico-práctico para que los alumnos de grado, posgrado y doctorado de Ciencias de la Salud de la institución universitaria completen su formación en los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre; Vithas Valencia Consuelo; Vithas Aguas Vivas; Vithas Castellón, Vithas Medimar y Vithas Alicante.

El acuerdo ha sido firmado por la directora territorial del área Mediterráneo de Vithas, Victoria Verdú y el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín. Al acto, celebrado en la sala de juntas de Vithas Valencia 9 de Octubre, han asistido Alejandro Cañamaque, gerente de los Hospitales Vithas en Alicante; Yolanda Herrero, gerente de Vithas Consuelo y Vithas Aguas Vivas; Amparo Marzal, gerente de Vithas Castellón; Raquel Calero, directora de Recursos Humanos de Vithas Valencia 9 de Octubre, y Paula Castells, directora de Enfermería de este centro.

Los estudiantes que recibirán formación en los hospitales serán los que cursen Medicina, Odontología, Psicología, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Nutrición Humana y Dietética, en los tres campus de la CEU UCH, en Alfara del Patriarca (Valencia), Castellón y Elche.

Entre los objetivos del convenio se encuentra además la puesta en marcha de proyectos de investigación e innovación conjuntos con la finalidad de promover el avance en las áreas relacionadas con la salud que forman parte del abanico docente de la institución universitaria.

En este sentido, Victoria Verdú directora territorial del área Mediterráneo de Vithas, ha agradecido “la confianza depositada en nuestros profesionales y hospitales por esta Universidad de prestigio”, y ha remarcado que “el acuerdo consolida y da continuidad a la firme vocación universitaria y docente del rupo Vithas, y también del conjunto de profesionales sanitarios que desarrollan su labor en los siete hospitales con los que contamos en la Comunidad Valenciana”. Por su parte, Higinio Marín, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado ya que “corresponde a nuestra estrategia de seguir ofreciendo a nuestros estudiantes de Ciencias de la Salud la mejor formación, tanto teórica como práctica de la mano de los mejores profesionales y, en este sentido, hemos encontrado un aliado en el grupo Vithas".