Activado el dispositivo especial para recibir a los más de 4.000 atletas en la I Maratón Internacional Elche-Alicante

El Ayuntamiento de Alicante prepara el dispositivo especial de tráfico y seguridad del superdomingo deportivo del 30 de noviembre para recibir la llegada de los más de 4.400 participantes de más de 50 nacionalidades en la I Maratón Internacional Elche-Alicante, que recorrerán las principales arterias y calles del centro urbano y la fachada litoral de la capital de la provincia. Alrededor de 40 viarios y plazas se verán afectados por el paso de los maratonianos, así como cerca de 20 líneas del autobús urbano e interurbano, incluida la C6 al aeropuerto, además de la lanzadera al castillo de Santa Bárbara y el Turibús.

El vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar, ha explicado que este I Maratón Internacional Elche-Alicante tiene su salida a las 9 de la mañana en la ciudad ilicitana, estando prevista la entrada de los corredores en la ciudad de Alicante pasadas las 10:30 horas, siguiendo la N340, estimándose la finalización de la prueba en torno a las 14:30 horas en la Zona Volvo del Puerto de Alicante. Con todo, el dispositivo especial se mantendrá hasta recobrar la normalidad con la retirada de las diferentes instalaciones de atención a los corredores, arcos, marcadores de distancia y soportes publicitarios de la prueba, en torno a las tres de la tarde.

Manuel Villar ha resaltado que esta primera maratón "va a ser un hito deportivo de primer nivel internacional tanto para la provincia como para las ciudades de Elche y Alicante" por lo que ha animado a los ciudadanos "a salir a la calle a animar y acompañar el paso de los atletas aprovechando el buen clima y el sol del que disfrutamos". Villar ha manifestado su confianza en el buen resultado de esta primera edición y que sirva de ejemplo y base para las futuras, al tiempo que ha resaltado también el fomento del turismo deportivo con gran parte de los corredores alojados en la ciudad y la imagen internacional que se ofrecerá de la segunda y tercera ciudad de la Comunidad Valenciana.

El recorrido

La Federación Española de Atletismo (RFEA) ha homologado esta semana el recorrido de la I Maratón Internacional Elche-Alicante, organizada por el Club Atlético Montemar, que se disputará el domingo 30 de noviembre, con salida en la Diagonal del Palau ilicitano, y que concluirá en el Muelle 12 del Puerto de Alicante. Dos jueces internacionales de medición de la RFEA, ocho integrantes del comité organizador y policías locales de Elche y Alicante han realizado las distintas mediciones durante un periodo de 12 horas, desde las 7 a las 19 horas, hasta completar los 42,195 kilómetros del recorrido.

La vigencia de esta homologación, siempre y cuando no varíe el recorrido, llega hasta el año 2032. Otro dato positivo de la validación del itinerario es que los tiempos que registren los atletas tienen carácter de oficiales, lo que les puede permitir participar en otras maratones en las que se exija un tiempo para poder formalizar la inscripción.

El recorrido que tendrán que atravesar los atletas por Elche y su término municipal hasta llegar a Alicante es el que sigue: Diagonal del Palau, Maestro Albéniz, Luis Gonzaga, Avenida Candalix, Avenida de Alicante, Avenida de la Universidad de Elche, Avenida del Alcalde Vicente Quiles, Puente del Ferrocarril, Avenida de la Libertad, Calle Reina Victoria, Plaza Baix, Calle Corredora, Avenida Juan Carlos I, Avenida de Alicante, Nacional 340, Avenida Illice, Nacional 340 (hasta polígono Agua Amarga).

Los maratonianos entrarán en el término municipal de Alicante por la N-340, continúan por avenida de Elche, plaza Arquitecto Miguel López, avenida Loring, Eusebio Sempere (en contra dirección del tráfico), avenidas Catedrático Soler y Lorenzo Carbonell, calles Pianista Gonzalo Soriano, Periodista Rafael González Aguilar, avenida de Aguilera, plaza de la Estrella, avenidas de Maisonnave, Federico Soto, Estación, plaza de Los Luceros, avenida Alfonso el Sabio, calle Tomás López Torregrosa, Rambla Méndez Núñez, calle Gerona, Plaza Calvo Sotelo, calles Reyes Católicos, Pintor Aparicio, avenida Ramón y Cajal, Explanada, Rambla Méndez Núñez, calles Rafael Altamira, Ayuntamiento, Jorge Juan, Paseíto Ramiro, calles Gravina, Cervantes, Paseo de los Mártires, avenida Loring, calles Perfecto Palacio de la Fuente, Almirante Julio Guillen Tato, paseo de los Mártires, plaza Puerta del Mar, calle Jovellanos, Paseo de Gomiz, Puerto y Zona Volvo, donde se sitúa la meta. El final de la carrera está previsto se produzca alrededor de las 14:30 horas.

Inscripciones

El 25% de los 4.000 inscritos, a casi un mes de la salida, provienen de 50 países. A los 2.995 atletas con nacionalidad española se les suman deportistas de otros diez países hasta completar los once primeros puestos de esa clasificación por inscritos. Los que figuran a la cabeza son: Francia, 210; Reino Unido, 175; Polonia, 89; Bélgica, 81; Italia, 60; Países Bajos, 57; Alemania, 50; Suiza, 43; Suecia, 35, y Noruega, 29. A éstos hay que añadir, entre otros, Estados Unidos, México, Marruecos, Argelia, Nueva Zelanda, Australia o Laos

Las 2.995 inscripciones de atletas españoles provienen, preferentemente, de las provincias de Madrid -la mayoritaria-, Albacete, Almería, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Lérida, Murcia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

La I Maratón Internacional Elche-Alicante incorpora en las medallas las siluetas de la Dama de Elche y la Cara del Moro. La parte posterior de las preseas deja espacios para que los participantes puedan grabar sus nombres y el tiempo conseguido en los 42,196 kilómetros de la prueba.

Dispositivo especial de tráfico

La Policía Local establecerá las oportunas limitaciones tanto al aparcamiento como al acceso de vehículos en las calles y plazas afectadas por el itinerario de la carrera.

Además, se habilitarán los correspondientes desvíos de líneas y paradas del autobús en las líneas afectadas que son las siguientes: Línea 01: San Gabriel - Juan XXIII (Primer Sector), Línea 02: La Florida - Sagrada Familia, Línea 03: Ciudad de Asís - Colonia Requena, Línea 04: Cementerio - Barrio Tómbola, Línea 05: Explanada - San Agustín, Línea 06: Estación de Autobuses - Juan XXIII (2º Sector), Línea 07: Óscar Esplá - El Rebolledo, Línea 08: Explanada - Virgen del Remedio, Línea 09: Óscar Esplá - Playa San Juan (Avda. de las Naciones), Línea 10: Explanada - Gran Vía - Vía Parque (C.C. Vistahermosa), Línea 12: Puerta del Mar - San Blas – Juan Pablo II, Línea 13: Explanada - Virgen del Remedio – Villafranqueza, Línea 14: Gran Vía Sur- Avenida de Denia (Jesuitas), Línea 22: Alicante - Cabo de La Huerta - Playa San Juan, Línea 27: Alicante - Urbanova – Vuelta, Línea 21: Alicante - Playa San Juan - El Campello, Línea 23: Alicante - San Juan – Mutxamel, Línea 24: Alicante - Universidad - San Vicente. Además, los cambios durante la mañana dominical también afectarán a los recorridos del Turibús, Lanzadera al Castillo de Santa Bárbara y líneas interurbanas con destino a la ECA y C6 al aeropuerto.

Las líneas que circulen por la avenida de Villajoyosa utilizarán como viario alternativo la avenida de Denia, Vázquez de Mella, Jaime II, San Vicente y plaza de España, donde se establecerán las cabeceras y llegadas de gran parte de las líneas afectadas que continuarán por varios recorridos: Plaza de España Calderón, Alfonso el Sabio, San Vicente y Plaza de España. Y, plaza de España, Benito Pérez Galdós, Salamanca, Aguilera sentido salida de la ciudad, Orihuela, Gran Vía, Alcalde Lorenzo Carbonell y Catedrático Soler sentido centro ciudad.

El servicio de Turibús quedará suspendido mientras dure el evento. La lanzadera al castillo de Santa Barbará recortará su trayecto entre la plaza del Dr. Gómez Ulla y la fortaleza durante la prueba. Y en cuanto a las líneas interurbanas, se informará de los recorridos provisionales durante la mañana del domingo a través de la web municipal y de la del operador (Vectalia).

Campeonato Autonómico 42k

La repercusión y el eco ha supuesto también que acoja la disputa de ese campeonato autonómico que, en los últimos años, se ponía en juego en la Maratón de Valencia. En este 2025 está programada para una semana después de la cita Elche-Alicante.

La prueba es, prácticamente, llana. El punto más elevado, si se puede considerar de este modo, estará en Elche (80 metros sobre el nivel del mar). Desde allí, y en ligero descenso, se llegará hasta Ciudad de la Luz (0 metros sobre el nivel del mar), para seguir llaneando hasta la meta situada en el Muelle 12 del puerto de Alicante, en la zona Ocean Race. Los 42 kilómetros se distribuyen así: 11 por el centro urbano de Elche, 20 kilómetros en el tramo comprendido entre ambas ciudades, y los últimos 11 por el casco urbano de Alicante.