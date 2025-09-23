Acoge a un indigente en su casa y le roba joyas y efectos por más de 4.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un varón de 43 años de edad, tras robar, presuntamente, joyas y efectos valorados en más de 4.000 euros utilizando violencia e intimidación, del domicilio de una mujer de 52 años de edad quien lo había acogido para pernoctar una noche en su domicilio.

Los hechos fueron denunciados por una mujer, quien sintió lástima de un varón que pernoctaba en la calle y al cual ofreció pernoctar durante una noche en su domicilio, donde podría asearse y descansar, además de poder brindarle aire acondicionado, habida cuenta de los días de calor extremo que estaban dándose en la ciudad.

El indigente, aceptó el ofrecimiento de la mujer, si bien tras esa noche, cuando la hospedadora le solicitó que se marchara, éste se negó rotundamente, aduciendo que se encontraba muy a gusto, puesto que llevaba más de ocho meses durmiendo en la calle y lo había pasado muy mal.

La víctima, inicialmente, no quiso dar cuenta a las autoridades, dado que, a pesar de la negativa de su huésped, la convivencia no era mala y además se sentía bien por este acto de buena fe que estaba haciendo.

Amenazó con matarla si no le daba dinero

Sin embargo, pasados unos días más, le volvió a insistir para que se marchara, puesto que comenzó a fumar dentro de la vivienda lo que le pareció droga, instándole a que lo hiciera inmediatamente, momento en el que este varón se puso agresivo y la amenazó con matarla si no le daba dinero, asiéndola fuertemente por los brazos ocasionándole lesiones de las que tuvo que ser asistida por un médico.

Finalmente, esta persona, abandonó el domicilio, comprobando la víctima a la mañana siguiente que le había sustraído joyas, dinero y otros efectos por valor de más de 4.000 euros, motivo por el cual decidió interponer una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional.

Así pues, de la investigación se hicieron cargo los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante-Centro, quienes orientaron sus esfuerzos en averiguar la identidad del autor de los hechos.

Tras las gestiones de investigación efectuadas, los agentes encargados del caso, consiguieron identificar plenamente al varón denunciado, a quien consiguieron localizar y detener como presunto responsable de los delitos de robo con violencia e intimidación y allanamiento de morada.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante, siendo asimismo solicitada una orden de alejamiento por parte de la víctima contra su agresor.