La ACGCBCV, en el IEC de Gran Canaria

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana (ACGCBCV) asistió en Gran Canaria al evento IAGTO EUROPEAN CONVENTION (IEC) que tuvo lugar entre el 19 y 22 de mayo, de la mano y en colaboración con Turismo Comunitat Valenciana (TCV) y Patronato Costa Blanca (PCB) con el objetivo de reunirse con los más importantes tour operadores especialistas en golf de Europa y promocionar el destino con el objetivo de atraer más turistas de golf.

La consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Marian Cano, se desplazó hasta Gran Canaria para apoyar al sector del golf en la C. Valenciana en este importantísimo evento, aprovechando para reunirse con Peter Walton, presidente de IAGTO, Salvador Lucas y Angel Llopes, presidente y secretario general de la ACGCBCV respectivamente, para impulsar la C. Valencina como destino de turismo de golf y valorar la posibilidad de organizar una futura edición de este evento en la C. Valenciana. La Consellera saludó personalmente a todos los miembros de la delegación del destino y subrayó “la importancia estratégica del golf para el turismo de la C.V., un producto con tendencia alcista, factor clave en la desestacionalización y con un efecto arrastre sobre otros subsectores, como los hoteles, restauración, comercios, aeropuertos, taxis, rentacar, etc.”

La ACGCBCV continua con su ambicioso Plan de Acciones de promoción exterior del destino, diseñado conjuntamente con TCV y PCB, siendo este evento el más importante certamen del sector del turismo de golf en Europa, que cada año tiene su sede en un destino diferente y que reúne a los principales touroperadores especializados en golf con las empresas asistentes de los diferentes destinos. En esta edición se han congregado 800 profesionales del sector.

La delegación de campos y hoteles pertenecientes a la ACGCBCV incluye un total de 32 empresas, 15 campos de golf; Alenda, El Bosque, Vistabella, Las Ramblas, La Marquesa, Bonalba, La Finca, Oliva Nova, Font del Llop, La Galiana, Mediterráneo, Villaitana, El Saler, Villamartín y Panorámica y 17 hoteles; Four Points by Sheraton C. Blanca, Asia Gardens, Balneario las Arenas, Doña Monse, Montepiedra, Hotel Bonalba, La Finca Resort, Hotel Oliva Nova, La Sella Marriott, Hotel Alicante Golf, Hotel La Galiana, Magic Sports, Meliá Villaitana, Parador el Saler, Ona Aldea del Mar, Ona Ogisaka y Meridioanl. Además, participan otras empresas colaboradoras de la ACGCBCV como Marvellous Golf y Golf Hot Spots, además de la propia ACGCBCV con TCV.

El IAGTO European Convention (IEC) incluye un primer día con un torneo de golf y entrega de premios, un segundo y tercer días en los que se desarrollaron las reuniones entre los ttoo y los representantes de los destinos y una cena. La ACGCBCV comparte mesa con TCV y tiene concertadas 34 reuniones con ttoo especialistas en golf de 18 diferentes mercados emisores de turistas de golf.

La ACGCBCV es la asociación empresarial de golf más antigua de España y lleva más de 30 años promocionando el destino hasta haber logrado situarlo entre uno de los principales en Europa para la práctica del golf. El golf es uno de los elementos más desestacinalizadores del turismo, generando 510.000 pernoctaciones anuales en los hoteles de la C. Valenciana, un impacto económico anual de 918 millones de € y más de 10.000 empleos al año en la región.