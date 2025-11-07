La ACGCBCV, en la Feria WTM de Londres

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana (ACGCBCV) está asistiendo esta semana a la 46ª edición de la World Travel Market en Londres, una de las ferias de turismo más importantes del mundo que concentró del 4 al 6 de noviembre a miles de agentes, turoperadores y profesionales de la industria del turismo y donde acuden los destinos más importantes del mundo para captar turistas, incluidas todas las regiones y destinos de España con perfil turístico.

La ACGCBCV ha estado representada por su presidente -Salvador Lucas- y su secretario general -Ángel Llopes- que han mantenido numerosas reuniones con los más importantes tour operadores de golf británicos, organizadores de ferias internacionales, así como con las instituciones de la C. Valenciana y la Costa Blanca, destacando la reunión con la Consellera de Turismo de la C. Valenciana -Marian Cano-, el presidente de IAGTO -Peter Walton- el secretario autonómico de turismo –José Manuel Camarero- el Dtor. general de turismo -Israel Martínez-, el Dtor. General de turismo de Costa Blanca -Jose Fco. Mancebo-, la concejala de turismo de Alicante -Ana Poquet- y el vicepresidente de la Diputación de Castellón -Andrés Martínez- y en un nuevo ejemplo de que el golf es capaz de unir a instituciones de diferente ámbito territorial generando un entorno colaborativo donde todos trabajan conjuntamente para desarrollar la estrategia de promoción del destino.

Además, han asistido a esta feria varios hoteles y empresas colaboradoras de la ACGCBCV; Hotel Playas de Torrevieja, Hotel Magic Villa Venecia, Villaluz y Sports Oropesa, Hotel Montepiedra, La Finca Golf Resort, Hotel Albir Playa, Hotel Servigroup La Zenia, Hotel AR Diamante Beach, Hotel Port Alicante y Hotel RH Ifach, Royal y Silene, buscando la promoción del destino en general y potenciar el turismo de golf en particular, cuyo perfil de visitante realiza un gasto muy superior al del turista vacacional, lo que repercute en otros subsectores como los propios hoteles, restaurantes, aeropuertos, comercios, taxis, rent a car, etc.

La ACGCBCV es la asociación empresarial de golf más antigua de España, contando con más de 30 años de experiencia en la promoción del destino y trabajando con los más importantes touroperadores internacionales emisores de turistas de golf. El golf está considerado como uno de los más importantes factores desestacionalizadores del turismo, generando 325.000 turistas anuales en el destino, 510.000 pernoctaciones al año, así como un impacto económico anual de 918 millones de € y más de 10.000 empleos en la C. Valenciana.