El acceso al parking de la estación de Adif se realizará por la calle Pedro Herrero a partir del 4 de septiembre

El acceso al parking de la estación de Adif se realizará a partir de este jueves por la calle Pedro Herrero debido al avance de las obras de la futura Estación Central del TRAM.

El concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha explicado que “los nuevos accesos tanto el de vehículos que se instala a espaldas de la Ciudad de la Justicia en Alipark como el peatonal para acceder sin problema andando desde la avenida de Aguilera estarán debidamente señalizados por parte de la Generalitat”.

Acceso al aparcamiento de vehículos | Ayuntamiento de Alicante

Además, se mantienen los dos puntos “kiss and ride” donde parar un momento para desembarcar a los viajeros ubicados en la calle Bono Guarner y en la avenida de Aguilera.

El nuevo acceso para las 200 plazas de aparcamiento en superficie de la estación de Adif se realizará concretamente por la calle Médico Pedro Herrero, a la altura del número 25, mientras que el acceso peatonal se llevará a cabo por la calle Luis Sánchez Octavio de Toledo donde se ha acometido una actuación en las aceras para mejorar la accesibilidad.