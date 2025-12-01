3.500 alicantinos se sometieron al año pasado a las pruebas de detección del SIDA

Hoy uno de diciembre es el día mundial del SIDA que, sigue existiendo aunque no nos acordemos de esta enfermedad. El año pasado se notificaron 440 casos en la Comunitat Valenciana. La mayoría de estos casos se diagnosticaron en hombres de 25 a 29 años.

En la provincia de Alicante, el Centro de Información y Prevención del SIDA atendió 7.400 consultas y realizó 3.500 pruebas.

En cuanto a la vía de transmisión, la mayoría es por contacto sexual sin protección. Por su parte, la transmisión por el uso de drogas vía parenteral supuso apenas el 2 por ciento de los casos.

Cómo se contrae

El VIH se transmite por vía sexual, en el caso de prácticas sexuales de riesgo sin el uso del preservativo, cuando una de las personas es portadora del virus; por vía sanguínea, cuando la vía de transmisión puede ser compartir material de consumo de drogas por vía venosa; por vía materna, cuando la madre es VIH-positiva, no está en tratamiento y puede haber transmisión durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Los únicos fluidos corporales donde el virus puede concentrarse en cantidad suficiente para que se transmita son la sangre, el semen, el líquido pre-eyaculatorio, el flujo vaginal y la leche materna.

En el resto de los fluidos corporales (lágrimas, sudor o saliva), la baja concentración de VIH hace imposible la transmisión por contacto.

El preservativo es la forma más eficaz de evitar contraer la infección. Ante cualquier práctica con riesgo, es esencial el diagnóstico temprano, no solo para frenar el deterioro del sistema inmunitario de la persona afectada, sino también para evitar transmitir el virus a otras, según ha recordado la consellería de Sanidad.