28 de abril y 23 de junio, los dos festivos locales en Alicante el año próximo

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante tiene previsto aprobar este jueves por unanimidad que el jueves 28 de abril -Día de Santa Faz- y el jueves 23 de junio de 2022 sean fiestas locales. La propuesta inicial, que ya se debatió en el seno de la Comisión de Presidencia y Régimen Interior- obtuvo el refrendo unánime de los grupos políticos con representación municipal.

Ahora será la Generalitat Valenciana la que deba decidir si considera como fiesta autonómica el viernes 24 de junio, como ya ocurriera en 2019. Si así fuera, el regreso de las Hogueras a Alicante contaría con un macropuente de cuatro días: desde el jueves 23 y hasta el domingo 26 de junio. El 24 de junio de 2021 no fue festivo en la Comunidad Valenciana, debido sobre todo a la incidencia de la pandemia, aunque sí fue considerado con carácter retribuido y recuperable. Esto es, los trabajadores no tuvieron que acudir obligatoriamente a sus puestos de trabajo pero tuvieron que recuperar esas horas a lo largo del año si decidieron no ir a trabajar el día de San Juan.

El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, ha asegurado que “sería lógico y justo que el 24 de junio fuera fiesta autonómica. Ese puente serviría como un importante acicate para los muchos sectores que se han visto afectados por la pandemia. Conllevaría, además, beneficios para las comisiones de hogueras y barracas que generarían los esperados ingresos si a la fiesta local del 23 de junio se sumara la autonómica de San Juan”. En definitiva, para el disfrute de quienes aman las Hogueras”