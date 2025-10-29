24.000 hogares de la provincia de Alicante siguen sin conexión a internet de banda ancha

A pesar de los avances habidos en digitalización, 23.214 hogares en la provincia de Alicante continúan a día de hoy sin acceso a una conexión fija a internet de al menos 100 Mbp, según un informe del Ministerio para la Transformación Digital del año 2024 que ha difundido la empresa de telecomunicaciones Serenae.

Para abordar esta situación, en 2023 se puso en marcha el Programa ÚNICO Demanda Rural (PUR), una iniciativa europea financiada con fondos Next Generation que permite llevar internet de alta velocidad a zonas rurales mediante satélite, ofreciendo una solución rápida y eficaz allí donde la fibra óptica no llega ni está previsto que llegue en los próximos años. Y, quizás lo más importante, a un coste asequible para la mayoría de los ciudadanos, han indicado fuentes de Serenae.

Dentro del marco del Programa ÚNICO Demanda Rural (PUR), por medio de Conéctate 35, se ofrecen alta, instalación y equipos sin coste alguno, con una cuota fija de 35 euros al mes para el usuario final hasta el 31 de diciembre de 2027. El único requisito es que la vivienda o negocio esté ubicado en una zona reconocida como elegible por el Ministerio. Serenae participa activamente en el despliegue de este programa a nivel nacional.

El día y la noche en la conectividad alicantina

Este escenario muestra dos realidades opuestas. Por un lado, municipios como Orihuela, Llíber, Xixona, Cocentaina y Jalón encabezan las activaciones del Programa PUR según un estudio de Serenae, demostrando una rápida adopción de esta tecnología satelital en zonas rurales.

Por otro lado, persisten focos críticos de aislamiento digital. Algunos núcleos de Elche, Orihuela, Aspe, Villena, Alicante y Crevillente, entre otros, concentran el mayor número de viviendas en zonas blancas —áreas sin cobertura de internet rápido— del total provincial.

Se trata de pequeños núcleos de tradición agrícola o de carácter residencial, donde la dispersión de urbanizaciones y las zonas de huerta hacen más visible la brecha digital: carecen tanto de fibra óptica como de conexiones móviles (4G/5G) de calidad suficiente, y tampoco está previsto que lleguen en los próximos años."

Ante esta situación, Serenae está desplegando soluciones de internet satelital para garantizar que ningún ciudadano se quede atrás por su código postal. Como explica Rodrigo Ladrón de Guevara, CEO de Serenae: “Es fundamental seguir impulsando la conectividad en estas zonas para evitar que se queden atrás. Gracias a la financiación europea, el acceso a internet por satélite está llegando a miles de hogares rurales, pero este servicio debe alcanzar sin obstáculos a cada vecino. En Alicante no podemos permitir que miles de hogares y empresas se queden sin acceso a servicios básicos como la educación online, la sanidad digital o el teletrabajo. La conectividad no debería depender del código postal”.

Hasta 2025, la provincia acumula el 3,59% de todas las activaciones de internet satelital registradas en España según un análisis de Serenae, frente al 2,9% de 2023. En el ámbito autonómico, Alicante concentra el 22,2% de las conexiones de la Comunitat Valenciana, lo que la sitúa como la segunda provincia más activa de la región. Las comarcas del Vinalopó y la Marina Alta concentran el mayor número de hogares en zonas blancas, donde la brecha digital sigue siendo más visible.

Tecnología española y apoyo europeo

El despliegue de Serenae se apoya en la tecnología satelital de Hispasat, que permite que hogares y empresas dispongan de Internet en cuestión de días, con velocidades de hasta 200 Mbps, sin necesidad de costosas infraestructuras. De esta manera, Serenae se consolida como protagonista en el cierre de la brecha digital, liderando la transformación tecnológica en Alicante y contribuyendo a que la Comunitat Valenciana se sitúe entre las regiones más activas de España en la adopción de Internet satelital.

Además del Programa PUR, Serenae también dispone de soluciones para aquellas referencias catastrales que no cumplen las condiciones de elegibilidad del Ministerio, garantizando así que ningún hogar o empresa quede desconectado.