13 empresas optarán a concluir las obras del parque de La Torreta

El concurso para adjudicar las obras de compleción del Parque Isla de Corfú, en el barrio de La Torreta-PAU II ha suscitado el interés de 13 empresas licitadoras, según se ha dado a conocer este miércoles en la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante. Las obras salieron a licitación con un presupuesto base de 3.633.376,19 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto contempla compleción de este espacio verde de más de 20.000 metros cuadrados, entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández. El parque contará con un escenario con gradas; tres zonas de juegos infantiles que incluyen una tirolina de 28 metros y juegos adaptados; nueve grandes toboganes que permitirán salvar los desniveles de forma lúdica; zona deportiva que incluye área de calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca y muro de escalada; además de zonas verdes con setos y arbolado y áreas de descanso y de sombra.

Para la ejecución de las obras han presentado sus ofertas CHM Obras e Infraestructuras; la UTE Conelsan Gestaser; Rover Infraestructuras; Obrascón Huarte Lain; Pavasal Empresa Constructora; Acsa Obras e Infraestructuras; Ute Alcudia Servicios y Obras e Involucra; Binaria Compañía General de Construcciones; Aitana Actividades de Construcción y Servicios; Mediterráneo de Obras y Asfaltos; Tecnología de la Construcción y Obras Públicas; Imesapi; y Torrescámara y Cía de Obras.

Zona verde con espacios de juego y deportivos

El parque está diseñado como una gran zona verde con distintas alturas y zonas de juego, deporte y estancia. Para la plantación de árboles y setos en el parque se ha planificado una distribución que busca destacar la diversidad de los espacios, organizando las especies en función del color, la época de floración y la compatibilidad entre ellas. La intención es que el jardín ofrezca un recorrido visual cambiante, donde cada área esté caracterizada por un color predominante en su floración, creando un entorno dinámico y estéticamente rico a lo largo del año.

Jalonadas a lo largo de todo el parque habrá zonas con mobiliario urbano para el descanso y disfrute ciudadano, así como zonas de sombra. Pero lo más significativo de este nuevo parque de Alicante es la gran cantidad y variedad de espacios de entretenimiento lúdico y deportivo que albergará, incluyendo un escenario con gradas para la celebración de todo tipo de actos al aire libre.

La nueva zona verde tendrá tres zonas de juegos infantiles que incluyen juegos inclusivos, como pasarelas para personas con movilidad reducida, paneles táctiles y sonoros y columpios adaptados. También contará con una tirolina de 28 metros de longitud y con nueve toboganes ubicados en las laderas que separan las terrazas del parque, generando un itinerario alternativo especialmente diseñado para los más pequeños. Estos toboganes conectan el mirador superior con el foso de grava redondeada en el que se encuentra la tirolina, ofreciendo una experiencia lúdica que enriquece el recorrido del parque y proporciona una transición divertida entre los distintos niveles del terreno.

Además, se colocarán cuerdas de escalada paralelas a los taludes en los laterales de los toboganes, permitiendo que los usuarios puedan ascender por las pendientes trepando por ellas. Esta solución no solo ofrece una alternativa lúdica y dinámica en el recorrido del parque, sino que también fomenta la actividad física y el juego interactivo, enriqueciendo la experiencia de los visitantes y promoviendo la participación de personas de todas las edades y capacidades.

Una parte importante del parque, destinada a usuarios de mayor edad, son los equipamientos deportivos. Estos se encuentran situados en torno a las entradas suroeste, pero están perfectamente conectados con las zonas de juego, lo que facilita el tránsito y la interacción entre usuarios de diferentes edades. Los equipamientos incluyen instalaciones como un área de calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca, muro de escalada y otros, promoviendo un estilo de vida saludable entre los visitantes.