Rosalía Mayor: "Los periodistas no podemos permitir que se acalle nuestra profesión"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha respaldado este jueves a la profesión periodística “como uno de los garantes de los valores constitucionales” en el transcurso de la “XII Noche del Off the Record”, organizada por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, que preside Rosalía Mayor. El primer edil, que ha estado acompañado por la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez e integrantes de la Corporación Municipal, ha destacado que “el Periodismo, aun en los tiempos complicados que están atravesando los profesionales derivados de la complicada situación económica, constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la Democracia”.

La “Noche del Off the Record” se ha celebrado en Sala de Cámara del Auditorio de la Diputación Provincial (ADDA). En el transcurso del acto se ha entregado a la fotógrafalicantina Cristina de Middel, el Premio “Libertad de Expresión”. Al no poder acudir a la cita ha sido el fotoperiodista, Rafa Arjones, quien ha recogido la distinción. Los periodistas Mariano Soriano y María Rosa Mirasierras, quien el 30 de marzo recibirá el título de “Asociada de Honor” durante una acto que se celebrará el 30 de marzo en la sede de la Universidad de Alicante (UA) de la calle San Fernando, también han sido homenajeados en la velada.

Otro de los puntos de interés del acto ha sido la presentación del Anuario 2022, una publicación con más de un centenar de páginas que incluye artículos de asociados de diferentes áreas y que compendia todo lo acontecido el pasado año.