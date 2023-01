Las prórrogas del contrato de Limpieza de San Vicente del Raspeig “eran necesarias” y “la alternativa era no recoger la basura” asegura Villar

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, ha recordado que las prórrogas que ha firmado el Equipo de Gobierno del contrato de Limpieza eran “necesarias” puesto que se trata de un servicio “esencial y necesario” para la ciudadanía y recalca que “ya se está trabajando en la elaboración de un nuevo pliego”. “La alternativa era no recoger la basura y que no se limpien las calles, algo que, por supuesto, no voy a permitir como alcalde de la ciudad”, ha agregado.

“La decisión de prorrogar de manera forzosa la prestación fue por responsabilidad con el municipio. Somos conscientes de que la situación no es la deseada por todos, pero tenemos que seguir tratando de optimizarlo, y por ello seguimos trabajando junto con los técnicos para avanzar en la redacción del nuevo pliego”, ha sostenido.

La decisión de prorrogar de manera forzosa la prestación fue por responsabilidad con el municipio y estamos tratando de optimizarlo

Del mismo modo, Villar ha destacado que los cuatro millones de euros que la UTE pretende reclamar al Ayuntamiento por dichas prórrogas obedece a una “estimación” de la empresa y que esta situación “se tendrá que resolver por otros cauces”. Además, subraya que la decisión de no ampliar el importe económico del contrato actual, como reclamaba la empresa, “es una decisión puramente de los técnicos responsables”.

"El actual Equipo de Gobierno es el primer interesado en que el contrato se hubiera hecho nuevo y se hubiera adjudicado para no caer en las actuales prórrogas, y así poder contar con una prestación adaptada a las necesidades de San Vicente. Además, la empresa está haciendo un esfuerzo por cumplir con el servicio y, no menos importante, es necesario recalcar que también es imprescindible la colaboración ciudadana”, ha indicado el primer edil.

Asimismo, Villar ha remarcado que el nuevo pliego podría estar ya en fase de adjudicación de no ser por la paralización judicial que sufrió en 2021 después de que los tribunales aceptaran los recursos presentados por las empresas excluidas para optar al servicio, un escenario que fue recibido como “un mazazo”, puesto que “rompía” los plazos para tener listo este año el nuevo contrato.

“No eludimos nuestra responsabilidad, y por ello decidimos prorrogar el servicio. Gestionar implica a veces tomar decisiones que no nos gustan pero que son necesarias pensando en el interés general de San Vicente”, añade el primer edil. Por último, Villar se ha referido al supuesto “plan de choque” en materia de Limpieza anunciado por el PP, algo que ha calificado de “engaño” hacia la ciudadanía, ya que “el actual contrato no se puede ampliar ni se puede contratar un servicio que ya esté reflejado en el pliego de condiciones, aunque sea para reforzar una tarea, porque ya lo habríamos hecho nosotros”.