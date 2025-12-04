SALUD Y BELLEZA

Vuelve a verte radiante: el láser de Centro Dermatológico Estético de Alicante lidera el rejuvenecimiento facial más natural y seguro

PicoSure, PicoWay y LaseMD Ultra: la combinación láser que ilumina, reafirma y rejuvenece tu piel desde la primera sesión

Luz Sigüenza

Alicante |

Rejuvenecimiento de la piel

El rejuvenecimiento facial vive una auténtica revolución gracias a la última generación de láseres médicos. En el Centro Dermatológico Estético, la combinación de PicoSure, PicoWay y LaseMD Ultra permite tratar el envejecimiento de la piel de forma precisa, segura y con resultados visibles desde las primeras sesiones. Estas tecnologías actúan desde las capas internas de la piel, estimulando la producción natural de colágeno y elastina para mejorar arrugas finas, manchas, textura, poros y luminosidad sin necesidad de cirugía.

Los láseres de picosegundos, PicoSure y PicoWay, trabajan con pulsos ultrarrápidos que renuevan la piel sin generar un exceso de calor, lo que se traduce en una recuperación mínima y un aspecto más uniforme y revitalizado. Por su parte, LaseMD Ultra, considerado el láser de tulio más avanzado del mundo, realiza una renovación fraccionada suave y compatible con climas soleados como el de Alicante, ofreciendo una piel más firme y luminosa en muy poco tiempo.

Este protocolo, personalizado para cada paciente, se ha convertido en una de las opciones más eficaces para quienes buscan un rejuvenecimiento natural, progresivo y sin tiempo de baja. Una tecnología que devuelve al rostro frescura, vitalidad y un aspecto más joven de forma segura y duradera.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer