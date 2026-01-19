¿De verdad hoy es el día más triste del año? En Más de uno Alicante te damos las claves psicológicas para afrontarlo

Hoy es lunes 19 de enero, y según el calendario emocional no oficial, hoy sería el famoso Blue Monday, el día más triste del año.

Un concepto que se repite cada enero y que relaciona factores como el frío, los días grises, la cuesta de enero, el cansancio tras la Navidad o incluso la sensación de que los propósitos de año nuevo ya empiezan a flojear.

Pero… ¿realmente hay un día más triste que otro? ¿Por qué todas estas variables externas influyen tanto en nuestro estado de ánimo?

Para entender qué nos pasa por dentro y, sobre todo, para aprender a mirar también lo bueno que nos rodea, hoy hablamos con la psicóloga Cristina Sarabia, de la Unidad de Psicología de HLA Vistahermosa.