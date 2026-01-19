CON LUZ SIGÜENZA

¿De verdad hoy es el día más triste del año? En Más de uno Alicante te damos las claves psicológicas para afrontarlo

Lunes 19 de enero de 2025, Blue Monday. La psicóloga de HLA Vistahermosa, Cristina Sarabia, explica por qué se asocia este día con la tristeza y cómo apoyarnos en pequeños detalles para afrontarlo mejor

Luz Sigüenza

Alicante |

Unidad de Psicología HLA Vistahermosa

Hoy es lunes 19 de enero, y según el calendario emocional no oficial, hoy sería el famoso Blue Monday, el día más triste del año.

Un concepto que se repite cada enero y que relaciona factores como el frío, los días grises, la cuesta de enero, el cansancio tras la Navidad o incluso la sensación de que los propósitos de año nuevo ya empiezan a flojear.

Pero… ¿realmente hay un día más triste que otro? ¿Por qué todas estas variables externas influyen tanto en nuestro estado de ánimo?

Para entender qué nos pasa por dentro y, sobre todo, para aprender a mirar también lo bueno que nos rodea, hoy hablamos con la psicóloga Cristina Sarabia, de la Unidad de Psicología de HLA Vistahermosa.

