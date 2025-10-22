Vectalia abre la convocatoria de proyectos solidarios para la Bienvenida a la Navidad

Un comité evaluador determinará a principios de noviembre cual es proyecto que este año se beneficiará de esta iniciativa, en la que cada uno de los asistentes realizará un donativo mínimo de 35 euros. También habrá aportaciones de fila cero para las personas que no puedan acudir o personas que deseen colaborar con esta iniciativa.

En las nueve ediciones anteriores las recaudaciones de este acto se han destinado a ONGs como Cruz Roja, APSA, APNEA, Proyecto Veritas de Cáritas, COCEMFE Alicante, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA), Fundación Alinur, Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante, AODI, Centro San Rafael de Santa Faz y el Centro Ocupacional La Torre de Valencia.

El año pasado, una edición excepcional a causa de la DANA que afectó a Valencia, el importe recaudado fu destinando al Centro Ocupacional La Torre de Valencia. Situado en una de las zonas más afectadas por la DANA, es una organización con más de 30 años de trayectoria dedicada al desarrollo integral de personas con discapacidad intelectual, y que gracias a los más de 40.000 € que se recaudaron en la Bienvenida a la Navidad, pudieron adquirir una furgoneta adaptada para facilitar el traslado del alumnado del centro, además de rehabilitar las instalaciones y seguir desarrollando su valiosa labor social.

El comité evaluador valora que los proyectos presentados sean finalistas y con un periodo de ejecución breve. La Bienvenida a la Navidad se convierte en una cita esencial en Alicante que reúne a representantes de la sociedad civil, personas que colaboran con ONG’s, empresarios, políticos y, además de la recaudación que se consigue, la asociación benefactora consigue una gran visibilidad en los medios de comunicación que les permite explicar sus fines y proyectos.

El plazo de admisión de candidaturas se cerrará el 1 de noviembre a las 15:00 horas. No se admitirán las candidaturas recibidas con posterioridad a dicha fechas. El comité evaluador que seleccionará el proyecto está formado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; el responsable de contenidos del grupo EPI, Juan Ramón Gil; el director de Cáritas Parroquial en Alicante, Jaime Pérez; y el presidente del grupo Vectalia, Antonio Arias.