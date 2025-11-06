Vecinos del sur de Alicante reclaman la rehabilitación del conjunto de las Harineras y su transformación en un espacio cultural

Las Harineras de Benalúa constituyen uno de los conjuntos industriales más valiosos de Alicante. Su importancia ha sido reconocida recientemente con la incorporación del edificio de Harinas Bufort al catálogo de Arquitectura Moderna de la Fundación Docomomo Ibérico. Sin embargo, los vecinos alertan del deterioro progresivo de estas instalaciones y temen que la demora en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización comprometa su conservación e integración en el barrio.

Este complejo forma parte de la memoria colectiva de Benalúa y de la ciudad. En un momento en el que Alicante necesita más espacios culturales y sociales, su abandono resulta incomprensible. Durante la campaña electoral, el alcalde Luis Barcala prometió crear en las Harineras la “Ciudad de la Música”, integrando los Conservatorios de Música y Danza. Una vez obtenida la alcaldía, anunció que el proyecto no podía ubicarse allí por falta de espacio y, más recientemente, ha pospuesto la decisión sobre el uso dotacional del edificio de Harinas Cloquell al nuevo Plan General. Una maniobra que, según los vecinos, solo prolonga la inacción. Para Harinas Bufort, de uso privado, se prevé un uso terciario, opción que no genera oposición aunque hubiera sido deseable una apuesta cultural conjunta.

La Asociación de Vecinos Parque del Mar ha presentado al Ayuntamiento diversas alternativas, entre ellas el MUDIGA, un innovador Museo Digital de Alicante que integraría espacios dedicados a la transición de la era analógica a la digital, al arte digital y a la conexión con museos internacionales. La propuesta no fue atendida. Tampoco prosperó una segunda opción: la creación de un museo etnológico de la ciudad.

La sensación entre los vecinos es clara: Alicante avanza con proyectos escasos, poco ambiciosos y de tramitación lenta. Esta falta de impulso se percibe especialmente en los barrios del sur, donde actuaciones como la remodelación de Casa Mediterráneo, la desafectación de los terrenos de ADIF en Benalúa o la ampliación del Parque del Mar siguen acumulando retrasos.

Para evitar que las Harineras se conviertan en otro “cine Ideal” abandonado, las asociaciones vecinales convocan una concentración el viernes 7 de noviembre a las 18:00 h en la calle Quintiliano, tras el complejo. Durante el acto se informará sobre la situación actual, se leerá un manifiesto y se presentarán propuestas para la rehabilitación y reutilización de los edificios, en línea con las necesidades del barrio y de la ciudad. Participarán asociaciones vecinales, colectivos culturales y ciudadanos comprometidos con la defensa del patrimonio.

Lorenzo Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales del Sur de Alicante, ha señalado en Más de uno Alicante con Luz Sigüenza que, además de la protesta convocada junto a las Harineras, las asociaciones estarán presentes el sábado en la Plaza Navarro Rodrigo de Benalúa. Allí se celebrará la protesta número 100 para reclamar la creación de un centro social para el barrio.