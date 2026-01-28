Los vecinos del Raval Roig protestan por el abandono del barrio y la falta de accesibilidad

Los vecinos del Raval Roig, uno de los barrios más emblemáticos y turísticos de Alicante, han convocado una concentración vecinal este jueves, 29 de enero, a las 17.30 horas en la Plaza Topete, para denunciar lo que consideran un abandono municipal prolongado y la falta de soluciones a problemas estructurales que afectan a su día a día.

La Asociación de Vecinos del Raval Roig alerta del deficiente mantenimiento de las infraestructuras, la falta de limpieza, la existencia de aceras intransitables y las graves dificultades de accesibilidad, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Entre las principales quejas destaca el mal estado del ascensor del Postiguet, que permanece averiado y limita la conexión del barrio con otras zonas de la ciudad.

Según la asociación, a pesar de haber trasladado estas demandas en numerosas ocasiones y de haberse reunido con responsables municipales, no han recibido respuestas efectivas ni soluciones concretas. Los vecinos denuncian que el Raval Roig, pese a ser una de las imágenes más reconocibles de Alicante y un enclave de paso obligado para turistas, no recibe la atención necesaria como barrio habitado.

Además, la entidad vecinal reclama una reunión urgente con el Ayuntamiento para abordar estas cuestiones y otros asuntos que afectan al barrio, como el cierre por las tardes de la Biblioteca Pública Azorín, una decisión que, aseguran, perjudica a estudiantes y usuarios habituales al limitar su uso como sala de estudio y lectura.

Con esta movilización, los vecinos del Raval Roig buscan visibilizar su situación y reclamar actuaciones inmediatas que garanticen unas condiciones dignas para quienes residen en uno de los barrios más históricos de la ciudad.

Nos lo ha contado en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, la presidenta de la asociación de vecinos, Conchi Galea.