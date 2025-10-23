Tony Fábrega, formador de Level UP: Plan sencillo de 90 días (foco y avance real)

Idea clave: En 90 días trabajas con 3 piezas: 1 objetivo, 3 proyectos que llevan a ese objetivo y 5 hábitos semanales para no dormirte.

1) Qué es un plan de 90 días (y por qué funciona)

Un objetivo (una sola cosa y medible).

Tres proyectos (tareas grandes que empujan directo al objetivo).

Cinco hábitos (pequeñas acciones repetidas cada semana para mantener el ritmo).

Traducción simple: pon un norte, camina por tres caminos y da pasos pequeños todos los días. Así avanzas sin caos.

2) Cómo elegir el objetivo (una sola cosa y con número)

Piensa en lo que más duele o lo que más empuja tu negocio. Ponle número y plazo (90 días).

Ejemplos simples:

“+30 clientes”

“Bajar reclamaciones 40%”

“Subir ticket medio a 18 €”

Checklist rápido:

¿Está escrito en una frase?

¿Tiene número?

¿Se puede saber si se logró al final de los 90 días?

3) Ejemplos (de la emisión) ya listos para copiar

A) Cafetería

Objetivo (90 días): +20 tickets/día.

Proyectos (3):

1. Carta corta de desayunos.

2. Acuerdos con oficinas cercanas.

3. Cartelería clara en la calle (flecha + precios).

Hábitos (5/semana):

1. Foto diaria en redes.

2. Revisar stock a las 10.

3. Probar 1 combo/semana.

4. Pedir 5 reseñas/semana.

5. Medir ventas por franja (mañana/tarde).

B) Clínica dental

Objetivo (90 días): +30 higienes/mes.

Proyectos:

1. Lanzar “Club encías sanas”.

2. Recordatorios automáticos (SMS/WhatsApp).

3. Paquete higiene + revisión.

Hábitos:

1. 10 llamadas a antiguos pacientes/semana.

2. 5 fotos antes/después.

3. Guion claro de beneficios para el equipo.

4. Revisar objeciones los viernes.

5. 1 caso documentado/semana.

C) Distribuidor industrial

Objetivo (90 días): +8 cuentas activas.

Proyectos:

1. Ruta semanal de visitas.

2. Packs por sector (solución, no catálogo).

3. Portal de pedidos simple.

Hábitos:

1. 10 llamadas diarias.

2. 1 demo/semana.

3. Reporte de objeciones.

4. Email resumen a clientes.

5. Medir % cierres/visita.

D) Gimnasio de barrio

Objetivo (90 días): +40 socios.

Proyectos:

1. Reto 21 días.

2. Alianzas con comercios.

3. Horarios extendidos de prueba.

Hábitos:

1. 10 invitaciones/día.

2. 1 vídeo/día (tips).

3. Seguimiento en 24 h a pruebas.

4. Encuesta breve a nuevos.

5. Revisar asistencia semanal.

4) Cómo no desviarte (control sin drama)

Revisión mensual (45’):

¿Qué avanzó?

¿Qué bloqueó?

¿Cuál es el siguiente paso de cada proyecto?

Regla: lo urgente entra después de lo importante.

Resultados reales: ajustas una cosa, no diez.

5) Plantillas listas (copiar/pegar e imprimir)

5.1 — Hoja 90 días (A3/A4)

PLAN 90 DÍAS — Negocio: __________________ Periodo: ___/___ a ___/___

OBJETIVO (1 frase y número):______________________________________________________________

PROYECTOS (3 máximo):

[1] __________________________________ Dueño: ______ Hito 30d: __________

[2] __________________________________ Dueño: ______ Hito 30d: __________

[3] __________________________________ Dueño: ______ Hito 30d: __________

HÁBITOS (5 por semana):

[ ] __________________ [ ] __________________ [ ] __________________

[ ] __________________ [ ] __________________

MÉTRICAS SEMANALES (Breves):

Llegan: ____ Compran: ____ Ticket medio: ____€ Repetición: ____%

Nota semanal (1 línea): ______________________________________________

5.2 — Tarjeta de proyecto (una por proyecto)

PROYECTO: ______________________________________

Objetivo que impacta: ____________________________

Primer paso (48 h): ______________________________

Bloqueos posibles: _______________________________

Cómo sabremos que avanza (1 número): _____________

Revisión: [ ] 30 días [ ] 60 días [ ] 90 días

5.3 — Hoja de hábitos (marcar ✓ cada semana)

SEMANA: ___/___

Hábito 1: ______ [ ] Lun [ ] Mar [ ] Mié [ ] Jue [ ] Vie

Hábito 2: ______ [ ] Lun [ ] Mar [ ] Mié [ ] Jue [ ] Vie

Hábito 3: ______ [ ] Lun [ ] Mar [ ] Mié [ ] Jue [ ] Vie

Hábito 4: ______ [ ] Lun [ ] Mar [ ] Mié [ ] Jue [ ] Vie

Hábito 5: ______ [ ] Lun [ ] Mar [ ] Mié [ ] Jue [ ] Vie

Aprendizaje de la semana (1 línea): _________________________________

5.4 — Revisión mensual (45’)

MES: __________ Fecha revisión: ___/___ Asistentes: ___________

Qué avanzó (3 balas):

• __________________________________________

• __________________________________________

• __________________________________________

Qué bloqueó (3 balas):

• __________________________________________

• __________________________________________

• __________________________________________

Siguiente paso por proyecto (1 línea cada uno):

P1: ___________________________________ Fecha: ___/___ Dueño: ______

P2: ___________________________________ Fecha: ___/___ Dueño: ______

P3: ___________________________________ Fecha: ___/___ Dueño: ______

Foto de la hoja y tareas al calendario: [ ] Hecho

6) Señales de alarma (y qué hacer)

Mucho lío, poco avance: el objetivo no está claro → reescríbelo en 1 línea con número.

Muchas tareas sueltas: confundes proyecto con hábito → vuelve a “3 proyectos / 5 hábitos”.

Todo urgente, nada importante: agenda la revisión mensual ya.

Equipo perdido: imprime la Hoja 90 días y colócala a la vista.

7) Plan 48 horas (acción real)

Hoy (30’): escribe tu objetivo en 1 línea con número.

Hoy (30’): elige 3 proyectos y 5 hábitos; pon dueños.

Mañana (45’): trabaja solo el primer paso de cada proyecto (pequeño y claro).

Pega la hoja en la pared y agenda la revisión mensual (45’).

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.