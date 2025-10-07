Tony Fábrega, formador de Level UP, nos da unas pautas para saber qué producto te da dinero y cuál no

1) El problema en dos líneas

Vendes mucho… pero a final de mes el dinero no cuadra.

Te encantan algunos productos/servicios… que no pagan las cuentas.

Idea clave en una frase:

Margen = Precio − (Coste fijo por unidad + Coste variable por unidad). Si es bajo o negativo, hay que cambiar algo.

2) La fórmula (explicada fácil)

Coste fijo por unidad (CF/u): lo que pagas aunque no vendas (alquiler, sueldos base, herramientas, luz). Se reparte entre las unidades vendidas.

Coste variable por unidad (CV/u): lo que sube si vendes una unidad más (material, horas extra, transporte, comisiones).

Margen por unidad (€):

MARGEN = PRECIO − (CF/u + CV/u)

Margen %:

MARGEN % = MARGEN / PRECIO × 100

Úsalo para cada producto/servicio. Si el margen es bajo/negativo o necesitas mucho tiempo para ganarlo, toca decidir.

3) Cálculo rápido en 15 minutos (paso a paso)

1. Elige 10 productos/servicios (los que más vendes).

2. Anota su precio y tiempo que te llevan (minutos).

3. Reparte tus fijos: suma alquiler + sueldos base + luz + herramientas/mes. Divide por unidades del mes → eso es CF/u.

4. Lista CV/u: material, transporte, horas extra, comisiones, embalajes.

5. Calcula MARGEN por unidad y MARGEN %.

6. Marca en rojo los flojos (margen bajo/negativo o mucho tiempo).

7. Decide una mejora por cada rojo (subir precio, acortar proceso, empaquetar, reprogramar, eliminar, recargo).

No busques exactitud de laboratorio: queremos claridad suficiente para actuar hoy.

4) Qué hacer según el resultado (menú de decisiones)

Subir un poco el precio (y mostrar más valor si hace falta).

Acortar el proceso (checklist, plantilla, herramienta mejor).

Empaquetar (vender con algo rentable que lo “empuje”).

Reprogramar (hornear/imprimir/atender en franjas que no bloqueen lo rentable).

Recargo por urgencia o desplazamiento.

Eliminar (mejor adiós corto que “sufrimiento largo”).

5) Ejemplos (los de la píldora, aterrizados)

1) Panadería

Situación: el pan “estrella” vende mucho, pero ocupa horno y deja poco.

Opciones:

Subir un poco (10–15%) y explicar que usas harina mejor/fermentación lenta.

Combo desayuno (pan + café) para subir ticket medio.

Hornear en otra franja para no frenar lo que sí tiene margen (bollería especial).

Medición: margen/horno/hora y ventas por franja.

2) Empresa de limpieza

Choque: horas sueltas baratas vs mantenimiento mensual con checklist y supervisión.

Decisión: empujar plan mensual, subir mínimo de horas sueltas, cobrar desplazamiento si está lejos.

Medición: margen/cliente/mes y quejas (bajan con checklist).

3) Imprenta rápida

Dilema: tarjetas baratas que comen máquina vs packs (diseño + envío) con buen margen.

Solución: precios por tramos (100/500/1000), recargo por urgencia, y destacar pack en web/mostrador.

Medición: margen/hora de máquina y % ventas en packs.

4) Tienda de informática

Dolor: “arreglos de 20’” que se alargan → margen se evapora.

Decide: tarifa de diagnóstico + paquetes (básico/medio/premium) con tiempos cerrados.

Medición: minutos reales vs pactados y margen/servicio.

5) Clínica dental (extra)

Choque: empastes sueltos a última hora → huecos rotos y margen pobre.

Mejor: plan por cuadrantes (agenda ordenada, mayor ticket, menos urgencias).

Medición: ocupación agenda, ticket/visita y margen por hora silla.

6) Plantilla “Tabla de márgenes” (imprime y rellena)

tabla Level UP píldora 7 | Onda Cero Alicante

7) Scripts para comunicar cambios (sin pelea)

Subida suave de precio (con valor):

“Este servicio ahora incluye [X] y [Y] para que el resultado dure más. El precio es ___.”

Recargo por urgencia:

“Para entregarte hoy reordenamos la cola y usamos turnos extra; el recargo de urgencia es ___. ¿Adelante?”

Mínimo de horas/desplazamiento:

“Fuera de zona aplicamos desplazamiento de ___ para cubrir costes y llegar puntuales.”

Paquetes en informática:

“Tenemos básico/medio/premium con tiempos cerrados. Así sabes lo que pagas y cuándo lo tienes.”

8) Errores típicos (y cómo evitarlos)

Enamorarte de lo que no deja margen → mantenlo solo si lo ajustas (precio/proceso/pack).

No medir tiempo real → cronómetro en 10 servicios y promedio.

Ignorar el horno/máquina → valora margen por hora de recurso (no solo €/unidad).

Cambiar mil cosas a la vez → un cambio por producto/mes (así sabes qué funcionó).

9) Indicadores (10 min/semana)

Margen medio % de top 10.

Margen/hora de recurso (horno, máquina, silla).

Ticket medio (antes/después de empaquetar).

% de ventas en packs.

Horas “hueco roto” (bajan = vas bien).

10) Acción de hoy (plan 7 días)

Día 1: Rellena la tabla para tus 10 servicios.

Día 2: Marca rojos.

Día 3: Elige 1 cambio por cada rojo (precio/proceso/pack/horario/recargo).

Día 4: Prepara material (hoja de pack, cartel, texto web).

Días 5–6: Prueba con 10 clientes (7–1–10).

Día 7: Revisa resultados y decide (sí/no/ajuste).

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, reserva tu plaza y te acompañamos para que sigas aprendiendo herramientas empresariales.