Tony Fábrega, formador de Level UP, nos habla de disciplina y foco (deja de apagar fuegos)

1) ¿Qué es “victoria”?

Una acción pequeña, visible y medible que empuja tu objetivo (ventas, fidelización, operaciones…).

Se reconoce porque:

Cabe en 90 minutos (o menos).

Tiene prueba de que existe (publicado/impreso/enviado/hecho).

Impacta en lo importante (no es “ordenar iconos”).

Ejemplos de victoria (de la emisión):

Comercial B2B → 10 llamadas a primera hora (mueves ventas aunque luego haya reuniones). Centro de pilates → grabar y subir 1 vídeo de 60” (atrae alumnos y resuelve dudas). Tintorería → revisar stock de químicos y plan del día (menos parones). Clínica dental → revisar agenda y enviar recordatorios a las 9 (menos huecos vacíos). Tienda de barrio → montar expositor del producto estrella + foto en redes (listo antes de la afluencia). Agencia de marketing → optimizar 1 campaña y anotar cambios (el resto del día ya suma).

2) Cómo asegurar que se cumpla (las 3 reglas)

90 minutos sin notificaciones (modo avión / WhatsApp cerrado). Tarea escrita en grande: “Hoy esto”. Temporizador y checklist Hecho/No hecho.

Si aparecen urgencias, aparecerán… pero tu victoria ya está hecha. Eso quita estrés y te da control.

3) Micro–guiones (qué hacer y cómo medir)

Comercial B2B

Victoria (90’): Llamar a 10 cuentas objetivo.

Prueba: listado con 10 casillas marcadas.

Medir: intentos, conversaciones, citas; 1 aprendizaje (“funcionó mejor abrir con X”).

Centro de pilates

Victoria (90’): Grabar 1 vídeo 60” (ejercicio simple) y subirlo.

Prueba: enlace publicado.

Medir: visualizaciones, mensajes recibidos, reservas a prueba.

Tintorería

Victoria (30–45’): Stock + plan del día antes de abrir.

Prueba: hoja con niveles OK y orden de tareas.

Medir: tiempos muertos ↓, retrasos ↓, quejas ↓.

Clínica dental

Victoria (45’): Recordatorios a las 9:00 de todas las citas del día y del día siguiente.

Prueba: pantallazo (sin datos sensibles) del envío hecho.

Medir: ausencias ↓, ocupación ↑.

Tienda de barrio

Victoria (60’): Expositor del producto estrella + foto en redes antes de la hora punta.

Prueba: foto en perfil.

Medir: ventas del SKU ese día/semana, entradas a tienda.

Agencia de marketing

Victoria (60–90’): Optimizar 1 campaña (1 cambio por palanca: creatividad, puja o segmentación) y anotar .

Prueba: changelog con fecha.

Medir: CTR/CPA/ROAS a 24–72 h.

4) Plantillas rápidas (copiar/pegar e imprimir)

4.1 — Tarjeta “Hoy esto” (A6 para tu mesa)

HOY ESTO (antes de las 11): _______________________________________

Duración máx.: 90 min | Prueba visible: ________________________

Temporizador: [ ] ON | Notificaciones: [ ] OFF

HECHO / NO HECHO: ______

4.2 — Checklist de victoria (5 días)

SEMANA: ___/___

Lunes [ ] Hecho Prueba: __________________

Martes [ ] Hecho Prueba: __________________

Miércoles[ ] Hecho Prueba: __________________

Jueves [ ] Hecho Prueba: __________________

Viernes [ ] Hecho Prueba: __________________

4.3 — Registro de aprendizaje (1 línea/día)

Día ___/___ Lo que funcionó mejor hoy fue: __________________________

4.4 — Revisión del viernes (5’)

Marcas de “Hecho”: ____/5

Mejora para la próxima semana (hora/entorno/apoyo equipo):

_____________________________________________________________

5) Indicadores simples (10 min/semana)

% de días con victoria hecha (meta: ≥4/5 ).

Tiempo real invertido (¿respetaste los 90’?).

Impacto directo (p.ej., citas creadas, ventas del SKU, ausencias evitadas).

Aprendizaje de la semana (3 bullets).

6) Plan 48 horas (acción real)

Hoy (5’): escribe tu “HOY ESTO” y bloquea 90 minutos sin móvil.

Hoy (90’): hazlo, publica/entrega y guarda la prueba .

Mañana (5’): define la siguiente victoria; misma hora .

Viernes (5’): cuenta marcas de Hecho y escribe 1 mejora.

Mensaje final:Constancia gana a rachas. Pequeño y cada día.

