Tony Fábrega, formador de Level UP, nos habla de disciplina y foco (deja de apagar fuegos)

1) ¿Qué es “victoria”?
Una acción pequeña, visible y medible que empuja tu objetivo (ventas, fidelización, operaciones…).
Se reconoce porque:
Cabe en 90 minutos (o menos).
Tiene prueba de que existe (publicado/impreso/enviado/hecho).
Impacta en lo importante (no es “ordenar iconos”).
Ejemplos de victoria (de la emisión):
Comercial B2B → 10 llamadas a primera hora (mueves ventas aunque luego haya reuniones).
Centro de pilates → grabar y subir 1 vídeo de 60” (atrae alumnos y resuelve dudas).
Tintorería → revisar stock de químicos y plan del día (menos parones).
Clínica dental → revisar agenda y enviar recordatorios a las 9 (menos huecos vacíos).
Tienda de barrio → montar expositor del producto estrella + foto en redes (listo antes de la afluencia).
Agencia de marketing → optimizar 1 campaña y anotar cambios (el resto del día ya suma).
2) Cómo asegurar que se cumpla (las 3 reglas)
90 minutos sin notificaciones (modo avión / WhatsApp cerrado).
Tarea escrita en grande: “Hoy esto”.
Temporizador y checklist Hecho/No hecho.
Si aparecen urgencias, aparecerán… pero tu victoria ya está hecha. Eso quita estrés y te da control.
3) Micro–guiones (qué hacer y cómo medir)
Comercial B2B
Victoria (90’): Llamar a 10 cuentas objetivo.
Prueba: listado con 10 casillas marcadas.
Medir: intentos, conversaciones, citas; 1 aprendizaje (“funcionó mejor abrir con X”).
Centro de pilates
Victoria (90’): Grabar 1 vídeo 60” (ejercicio simple) y subirlo.
Prueba: enlace publicado.
Medir: visualizaciones, mensajes recibidos, reservas a prueba.
Tintorería
Victoria (30–45’):Stock + plan del día antes de abrir.
Prueba: hoja con niveles OK y orden de tareas.
Medir: tiempos muertos ↓, retrasos ↓, quejas ↓.
Clínica dental
Victoria (45’):Recordatorios a las 9:00 de todas las citas del día y del día siguiente.
Prueba: pantallazo (sin datos sensibles) del envío hecho.
Medir: ausencias ↓, ocupación ↑.
Tienda de barrio
Victoria (60’):Expositor del producto estrella + foto en redes antes de la hora punta.
Prueba: foto en perfil.
Medir: ventas del SKU ese día/semana, entradas a tienda.
Agencia de marketing
Victoria (60–90’):Optimizar 1 campaña (1 cambio por palanca: creatividad, puja o segmentación) y anotar.
Prueba: changelog con fecha.
Medir: CTR/CPA/ROAS a 24–72 h.
4) Plantillas rápidas (copiar/pegar e imprimir)
4.1 — Tarjeta “Hoy esto” (A6 para tu mesa)
HOY ESTO (antes de las 11): _______________________________________
Duración máx.: 90 min | Prueba visible: ________________________
Temporizador: [ ] ON | Notificaciones: [ ] OFF
HECHO / NO HECHO: ______
4.2 — Checklist de victoria (5 días)
SEMANA: ___/___
Lunes [ ] Hecho Prueba: __________________
Martes [ ] Hecho Prueba: __________________
Miércoles[ ] Hecho Prueba: __________________
Jueves [ ] Hecho Prueba: __________________
Viernes [ ] Hecho Prueba: __________________
4.3 — Registro de aprendizaje (1 línea/día)
Día ___/___ Lo que funcionó mejor hoy fue: __________________________
4.4 — Revisión del viernes (5’)
Marcas de “Hecho”: ____/5
Mejora para la próxima semana (hora/entorno/apoyo equipo):
_____________________________________________________________
5) Indicadores simples (10 min/semana)
% de días con victoria hecha (meta: ≥4/5).
Tiempo real invertido (¿respetaste los 90’?).
Impacto directo (p.ej., citas creadas, ventas del SKU, ausencias evitadas).
Aprendizaje de la semana (3 bullets).
6) Plan 48 horas (acción real)
Hoy (5’): escribe tu “HOY ESTO” y bloquea 90 minutos sin móvil.
Hoy (90’): hazlo, publica/entrega y guarda la prueba.
Mañana (5’): define la siguiente victoria; misma hora.
Viernes (5’): cuenta marcas de Hecho y escribe 1 mejora.
Mensaje final:Constancia gana a rachas. Pequeño y cada día.
Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.