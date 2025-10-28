CONSEJOS PARA PYMES Y AUTONOMOS

Tony Fábrega, formador de Level UP, nos habla de disciplina y foco (deja de apagar fuegos)

Para quién: pymes y autónomos que quieren gobernar el día en lugar de vivir a golpes de urgencia.

Idea clave: Tu victoria del día va antes de las 11:00. Es una tarea pequeña que acerca tu objetivo. Si la haces temprano, el día ya está ganado.

Onda Cero Alicante

Alicante |

1) ¿Qué es “victoria”?

Una acción pequeña, visible y medible que empuja tu objetivo (ventas, fidelización, operaciones…).

Se reconoce porque:

  • Cabe en 90 minutos (o menos).

  • Tiene prueba de que existe (publicado/impreso/enviado/hecho).

  • Impacta en lo importante (no es “ordenar iconos”).

Ejemplos de victoria (de la emisión):

  1. Comercial B2B10 llamadas a primera hora (mueves ventas aunque luego haya reuniones).

  2. Centro de pilatesgrabar y subir 1 vídeo de 60” (atrae alumnos y resuelve dudas).

  3. Tintoreríarevisar stock de químicos y plan del día (menos parones).

  4. Clínica dentalrevisar agenda y enviar recordatorios a las 9 (menos huecos vacíos).

  5. Tienda de barriomontar expositor del producto estrella + foto en redes (listo antes de la afluencia).

  6. Agencia de marketingoptimizar 1 campaña y anotar cambios (el resto del día ya suma).

2) Cómo asegurar que se cumpla (las 3 reglas)

  1. 90 minutos sin notificaciones (modo avión / WhatsApp cerrado).

  2. Tarea escrita en grande:Hoy esto”.

  3. Temporizador y checklist Hecho/No hecho.

Si aparecen urgencias, aparecerán… pero tu victoria ya está hecha. Eso quita estrés y te da control.

3) Micro–guiones (qué hacer y cómo medir)

Comercial B2B

  • Victoria (90’): Llamar a 10 cuentas objetivo.

  • Prueba: listado con 10 casillas marcadas.

  • Medir: intentos, conversaciones, citas; 1 aprendizaje (“funcionó mejor abrir con X”).

Centro de pilates

  • Victoria (90’): Grabar 1 vídeo 60” (ejercicio simple) y subirlo.

  • Prueba: enlace publicado.

  • Medir: visualizaciones, mensajes recibidos, reservas a prueba.

Tintorería

  • Victoria (30–45’):Stock + plan del día antes de abrir.

  • Prueba: hoja con niveles OK y orden de tareas.

  • Medir: tiempos muertos ↓, retrasos ↓, quejas ↓.

Clínica dental

  • Victoria (45’):Recordatorios a las 9:00 de todas las citas del día y del día siguiente.

  • Prueba: pantallazo (sin datos sensibles) del envío hecho.

  • Medir: ausencias ↓, ocupación ↑.

Tienda de barrio

  • Victoria (60’):Expositor del producto estrella + foto en redes antes de la hora punta.

  • Prueba: foto en perfil.

  • Medir: ventas del SKU ese día/semana, entradas a tienda.

Agencia de marketing

  • Victoria (60–90’):Optimizar 1 campaña (1 cambio por palanca: creatividad, puja o segmentación) y anotar.

  • Prueba: changelog con fecha.

  • Medir: CTR/CPA/ROAS a 24–72 h.

4) Plantillas rápidas (copiar/pegar e imprimir)

4.1 — Tarjeta “Hoy esto” (A6 para tu mesa)

HOY ESTO (antes de las 11): _______________________________________

Duración máx.: 90 min | Prueba visible: ________________________

Temporizador: [ ] ON | Notificaciones: [ ] OFF

HECHO / NO HECHO: ______

4.2 — Checklist de victoria (5 días)

SEMANA: ___/___

Lunes [ ] Hecho Prueba: __________________

Martes [ ] Hecho Prueba: __________________

Miércoles[ ] Hecho Prueba: __________________

Jueves [ ] Hecho Prueba: __________________

Viernes [ ] Hecho Prueba: __________________

4.3 — Registro de aprendizaje (1 línea/día)

Día ___/___ Lo que funcionó mejor hoy fue: __________________________

4.4 — Revisión del viernes (5’)

Marcas de “Hecho”: ____/5

Mejora para la próxima semana (hora/entorno/apoyo equipo):

_____________________________________________________________

5) Indicadores simples (10 min/semana)

  • % de días con victoria hecha (meta: ≥4/5).

  • Tiempo real invertido (¿respetaste los 90’?).

  • Impacto directo (p.ej., citas creadas, ventas del SKU, ausencias evitadas).

  • Aprendizaje de la semana (3 bullets).

6) Plan 48 horas (acción real)

  • Hoy (5’): escribe tu “HOY ESTO” y bloquea 90 minutos sin móvil.

  • Hoy (90’): hazlo, publica/entrega y guarda la prueba.

  • Mañana (5’): define la siguiente victoria; misma hora.

  • Viernes (5’): cuenta marcas de Hecho y escribe 1 mejora.

Mensaje final:Constancia gana a rachas. Pequeño y cada día.

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.

