Tony Fábrega, formador de Level UP, nos habla de como subir el ticket medio sin molestar

Por qué funciona

Mueve la conversación de “precio” a “resultado”: hablas de que dure más / salga mejor / se aprenda antes, no de “meter extras”.

Evita el agobio: 1 recomendación por momento, con una razón concreta.

Fideliza: cuando tu consejo mejora la experiencia, el cliente vuelve y te recomienda (fidelización y recomendación, pilares clave en nuestra forma de crecer).

La regla de oro (y el micro–guion)

1. Detecta el objetivo del cliente (p.ej., “que el tratamiento dure”, “que no me duela”, “leer sin desvelarme”).

2. Recomienda 1 cosa que acerca ese objetivo.

3. Di la razón en 1 línea (en lenguaje de un niño de 12 años).

4. Calla y deja decidir.

5. Apunta resultado (aceptó o no, y por qué).

Guion exprés

“Si quieres que [lo que busca] [dure más / sea mejor], te recomiendo [X] [por ESTA razón sencilla].”

Esto es diferenciación práctica: pasas de “calidad y buen precio” a una promesa concreta con prueba y proceso (en línea con evitar la guerra de precios y elevar valor percibido) .

6 ejemplos aplicados (con qué decir, por qué ayuda y qué medir)

1) Estética (facial)

Recomendación: tratamiento + protector solar adecuado + mini guía de uso.

Frase: “Si quieres que el efecto te dure más semanas, este protector evita que el sol lo estropee; aquí tienes cómo y cuándo ponértelo.”

Mide: % de clientes que aceptan protector, repetición a 6–8 semanas, reseñas.

2) Taller mecánico

Recomendación: aceite + filtro + recordatorio de próxima revisión.

Frase: “Si quieres que el motor vaya fino y evites sustos, el filtro nuevo hace que el aceite trabaje mejor; te dejo la fecha de control.”

Mide: ticket medio por orden, retornos a fecha, averías evitables.

3) Librería

Recomendación: novela + cuaderno + señalador.

Frase: “Si quieres disfrutar más la lectura, este señalador no te molesta los ojos y el cuaderno te ayuda a sacar las ideas para dormir mejor.”

Mide: % que añade pack, reseñas, vuelta en 30 días.

4) Gimnasio

Recomendación: rutina + plan de estiramientos + botella reutilizable.

Frase: “Si quieres notarte menos cargado y progresar, estos estiramientos de 5’ y la botella para hidratarte te lo hacen más fácil.”

Mide: adherencia 4 semanas, lesiones leves, upgrades.

5) Clínica dental

Recomendación: limpieza + irrigador + revisión a 6 meses.

Frase: “Si quieres que las encías no se inflamen, el irrigador limpia donde el cepillo no llega; te apunto la revisión.”

Mide: cumplimiento revisión, sangrado reportado, ventas de irrigador.

6) Jardinería

Recomendación: corte de césped + abonado + calendario de riego.

Frase: “Si quieres que el césped se mantenga verde, este abono alimenta y con este calendario no te pasas de agua.”

Mide: fotos antes/después a 30 días, renovaciones mensuales.

Todos los ejemplos comparten la misma idea: “mejora del resultado + por qué sencillo”. Es coherente con el enfoque de “aportar valor” y no competir solo en precio.

Paquetes “Bueno / Mejor” (menos fricción, más claridad)

Por qué: Al cerebro le cuesta elegir entre 7 opciones; con 2 escalones decide más rápido.

Cómo (tarjeta simple, en mostrador y en presupuesto):

BUENO → lo mínimo que logra el objetivo.

MEJOR → lo de “BUENO” + algo que alarga o mejora el resultado con prueba (foto, minitest, revisión).

Plantilla de tarjeta (copiar/pegar)

Nombre del pack (claro y corto)

Incluye: [lista simple de 3–5 ítems]

Resultado: [qué cambia en el cliente]

Prueba: [qué veremos y cuándo]

Siguiente paso: [cómo se agenda / usa]

Este modo de presentar sube el valor percibido y hace sostenible la subida de precio, tras mostrar qué incluye y cómo lo comprobarás (método recomendado en nuestra formación y materiales) .

Qué NO hacer

Lista infinita de extras.

Hablar técnico: usa palabras del día a día.

Empujar a toda costa: si dice “no”, sonríe y anota por qué.

Prometer imposibles: mejor corto y cierto que largo y falso (criterio de marca: aplicable y real).

Checklist en 20 minutos (para arrancar hoy)

1. Elige 1 momento del recorrido del cliente (p.ej., entrega).

2. Escribe 2 packs (Bueno/Mejor) en una tarjeta A5.

3. Redacta tu frase (plantilla del guion) y ensáyala 3 veces.

4. Pon la tarjeta en mostrador y añádela al presupuesto.

5. Prepara 1 detalle barato y útil (si dice “sí”, refuerzas la experiencia).

6. Deja a mano un QR a reseñas (pídela tras el “wow”).

7. Mide durante 7 días: intentos → “sí” → ticket medio → reseñas.

Acción, foco y seguimiento: pequeñas mejoras repetibles → resultados (nuestra forma de trabajar el cambio real) .

Cómo medir en 14 días

Intentos (recomendaciones hechas).

Aceptaciones (cuántas) y motivo del sí/no (1 línea).

Ticket medio antes/después.

Repetición y reseñas.

Aprendizajes: qué frase funcionó mejor, en qué momento, con qué pack.

Si algo no tira, cambia solo una cosa (mensaje, momento o visual) y prueba otra semana (mejora continua, no bandazos).

Plantillas rápidas (copia/pega)

Frase base

“Si quieres que [resultado que busca], te recomiendo [X] por [razón simple].”

Cierre amable

“Si te encaja, lo preparo; si no, sin problema 😊.”

Nota en ticket / WhatsApp

“Te dejo aquí cómo usar [X] para que [resultado]. Si tienes duda, me escribes.”

Para el equipo (5 minutos diarios)

2 minutos: repasar frase del día (en voz alta).

2 minutos: roll-play con 1 ejemplo real.

1 minuto: apuntar aprendizaje de ayer (qué funcionó mejor).

La constancia gana a las rachas (nuestra cultura de acción diaria) .

Conclusión

El cliente no odia comprar; odia sentirse empujado. Cuando recomiendas con razón, mejoras su resultado y sube tu ticket medio. Guía, no empujes.

El cliente no odia comprar; odia sentirse empujado. Cuando recomiendas con razón, mejoras su resultado y sube tu ticket medio. Guía, no empujes.