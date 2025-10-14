CONSEJO PARA EMPRESAS

Tony Fábrega, formador de Level UP, nos enseña a Aprender de errores sin drama (post-mortem amable)

Idea clave: El error no es el fin; es información. Lo analizas sin teatro, anotas en 6 líneas, decides 3 cambios como máximo, pones nombre y fecha, y vuelves a caminar.

1) ¿Qué es un “post-mortem amable” y para qué sirve?

Una reunión corta (30–45 min) con una hoja simple para entender qué pasó, qué vimos, qué no vimos y qué cambiaremos, con quién lo hará y cuándo. “Amable” = sin culpas y con respeto; el objetivo no es señalar personas, es mejorar el sistema.

2) La hoja de 6 líneas (tal cual de la emisión)

1. Qué pasó: números y fechas, sin adjetivos (datos crudos).

2. Qué vimos: lo que sí funcionó (aunque sea poco).

3. Qué no vimos: puntos ciegos (canal, mensaje, proceso, stock, horarios…).

4. Qué cambiaremos: máximo 3 cambios concretos.

5. Quién lo hace: nombre propio (no “equipo”).

6. Cuándo: fecha exacta y, si aplica, indicador (qué mediremos).

7. Tip: escribe grande en pizarra o papel A3. Foto al cerrar y tareas al calendario.

3) Cómo hacerlo en 30–45 minutos (paso a paso)

Antes (10’):

Junta datos (ventas/aforo/avisos, fechas, canales).

Prepara rotuladores, cronómetro y plantilla 6 líneas.

Durante (20–30’): (de pie, para ir al grano)

Norma 1: sin culpas, sin discursos largos.

Norma 2: frases cortas, nivel “12 años”.

Rellena las 6 líneas en ese orden.

En “Qué cambiaremos”, exige concreción (ej.: “Video 45 s sube-presión + SMS preventivo”, no “comunicar mejor”).

Cierre (5’):

Foto de la hoja.

Pasa cada cambio a calendario con responsable.

Cita en 7 días: revisar solo resultados y decidir el siguiente ajuste.

4) Ejemplos reales de la emisión (en formato “ficha”)

A) Galería de arte (expo vacía)

Qué pasó: 47 asistentes (meta 150), 3 ventas (meta 12).

No vimos: comunidad previa, aliados, mensaje claro.

Cambiaremos: 3 mini-eventos/30 días; co-anuncios con estudios; mensaje simple (“Dibujos que cuentan historias”) y precio visible.

Quién/cuándo: Ana (lista), Pablo (colabos), Leo (cartel); 6 semanas.

Resultado siguiente expo: 130 asistentes, 9 ventas, 312 suscriptores.

B) Calderas (ola de frío, caos)

Qué pasó: 280 avisos/3 días; capacidad 120; teléfonos colapsados.

No vimos: prevención, canal digital, filtro de urgencia.

Cambiaremos: campaña -30 días con vídeo 45 s (sube-presión 3 pasos) + botón revisión; web con semáforo (rojo/ámbar/verde); rutas por zonas; stock top en furgón.

Resultado: llamadas -40%; mejor reparto y menos estrés.

C) Editorial infantil (tirada sobredimensionada)

Qué pasó: imprimieron 5.000, vendieron 1.100/6 meses.

No vimos: prueba/preventa, canales, mensaje a padres (qué aprende, edad, duración del interés).

Cambiaremos: preventa 21 días con lámina; tour escolar y kit docente 1 pág.; hoja de venta para padres (3 escenas clave).

Resultado: siguiente libro 2.200 preventas; tirada 3.500.

D) Tienda de vinos (club con fugas)

Qué pasó: mes 1: 76 altas; mes 2: 43 bajas.

No vimos: onboarding, experiencia, comunidad.

Cambiaremos: ficha viva en cada caja (historia/uso/retito), cata 20’ los jueves, grupo WhatsApp silenciado, 2 planes (bueno/mejor) + regalo mes 3.

Resultado: bajas 12% y altas por recomendación.

5) Plantillas listas para copiar (rellenable en 5’)

5.1 — Hoja Post-mortem amable (A3/A4)

TEMA/PROYECTO: _______________________ FECHA: ___/___ FACILITA: __________

1) QUÉ PASÓ (números/fechas, sin adjetivos):

________________________________________________________

2) QUÉ VIMOS (lo que funcionó):

________________________________________________________

3) QUÉ NO VIMOS (puntos ciegos: canal, mensaje, proceso, stock…):

________________________________________________________

4) QUÉ CAMBIAREMOS (máx. 3, concretos):

[ ] __________________________________ Dueño: ______ Fecha: ___/___ Indicador: ________

[ ] __________________________________ Dueño: ______ Fecha: ___/___ Indicador: ________

[ ] __________________________________ Dueño: ______ Fecha: ___/___ Indicador: ________

5) QUIÉN LO HACE (nombres):

________________________________________________________

6) CUÁNDO (fechas/indicadores):

________________________________________________________

Cierre (foto y calendario): Hecho □ Próxima revisión: ___/___

5.2 — Mini post-mortem semanal (10’)

SEMANA: ___/___ EQUIPO: ____________

• Qué salió MEJOR de lo esperado: _______________________________

• Qué REPETIR la semana que viene: _____________________________

• Qué EVITAR (1 aprendizaje): ___________________________________

Siguiente mini-ajuste (1 cosa): ___________________ Dueño: ____ Fecha: ___/___

5.3 — Acta de seguimiento (a 7 días)

CAMBIO: _____________________________ Dueño: ______ Fecha revisión: ___/___

Indicador (antes → después): _________________________________

Resultado: _________________________________________________

Siguiente decisión: [ ] Mantener [ ] Ajustar [ ] Descartar

6) Si “fue culpa de alguien”, ¿cómo lo tratamos?

Primero proceso, luego persona:

¿Había checklist? ¿Paso claro? ¿Herramienta falló? ¿Tiempo suficiente?

Si el sistema empuja al fallo, arregla el sistema.

Si todo estaba bien y hubo desidia, se trabaja actitud; sin linchamientos.

Frase guía: “Hoy buscamos causas, no culpables. Arreglamos lo repetible para que no vuelva a pasar.”

7) Métricas simples (10 min/semana)

% de proyectos con post-mortem en 72 h.

Tiempo medio de implantación de cambios.

Incidencias repetidas (¿bajan?).

Indicadores del caso (aforo, avisos, bajas, preventas…) antes/después.

8) Plan 48 horas (acción)

Mañana 9:00: reunión 30’ de pie; rellena la hoja 6 líneas.

Hoy mismo: crea evento de revisión en 7 días.

Esta semana: prueba mini post-mortem (aunque todo haya ido bien).

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.

