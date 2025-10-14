Tony Fábrega, formador de Level UP, nos enseña a Aprender de errores sin drama (post-mortem amable)

1) ¿Qué es un “post-mortem amable” y para qué sirve?
Una reunión corta (30–45 min) con una hoja simple para entender qué pasó, qué vimos, qué no vimos y qué cambiaremos, con quién lo hará y cuándo. “Amable” = sin culpas y con respeto; el objetivo no es señalar personas, es mejorar el sistema.
2) La hoja de 6 líneas (tal cual de la emisión)
1. Qué pasó: números y fechas, sin adjetivos (datos crudos).
2. Qué vimos: lo que sí funcionó (aunque sea poco).
3. Qué no vimos: puntos ciegos (canal, mensaje, proceso, stock, horarios…).
4. Qué cambiaremos: máximo 3 cambios concretos.
5. Quién lo hace: nombre propio (no “equipo”).
6. Cuándo: fecha exacta y, si aplica, indicador (qué mediremos).
7. Tip: escribe grande en pizarra o papel A3. Foto al cerrar y tareas al calendario.
3) Cómo hacerlo en 30–45 minutos (paso a paso)
Antes (10’):
Junta datos (ventas/aforo/avisos, fechas, canales).
Prepara rotuladores, cronómetro y plantilla 6 líneas.
Durante (20–30’): (de pie, para ir al grano)
Norma 1: sin culpas, sin discursos largos.
Norma 2: frases cortas, nivel “12 años”.
Rellena las 6 líneas en ese orden.
En “Qué cambiaremos”, exige concreción (ej.: “Video 45 s sube-presión + SMS preventivo”, no “comunicar mejor”).
Cierre (5’):
Foto de la hoja.
Pasa cada cambio a calendario con responsable.
Cita en 7 días: revisar solo resultados y decidir el siguiente ajuste.
4) Ejemplos reales de la emisión (en formato “ficha”)
A) Galería de arte (expo vacía)
Qué pasó: 47 asistentes (meta 150), 3 ventas (meta 12).
No vimos: comunidad previa, aliados, mensaje claro.
Cambiaremos: 3 mini-eventos/30 días; co-anuncios con estudios; mensaje simple (“Dibujos que cuentan historias”) y precio visible.
Quién/cuándo: Ana (lista), Pablo (colabos), Leo (cartel); 6 semanas.
Resultado siguiente expo: 130 asistentes, 9 ventas, 312 suscriptores.
B) Calderas (ola de frío, caos)
Qué pasó: 280 avisos/3 días; capacidad 120; teléfonos colapsados.
No vimos: prevención, canal digital, filtro de urgencia.
Cambiaremos: campaña -30 días con vídeo 45 s (sube-presión 3 pasos) + botón revisión; web con semáforo (rojo/ámbar/verde); rutas por zonas; stock top en furgón.
Resultado: llamadas -40%; mejor reparto y menos estrés.
C) Editorial infantil (tirada sobredimensionada)
Qué pasó: imprimieron 5.000, vendieron 1.100/6 meses.
No vimos: prueba/preventa, canales, mensaje a padres (qué aprende, edad, duración del interés).
Cambiaremos: preventa 21 días con lámina; tour escolar y kit docente 1 pág.; hoja de venta para padres (3 escenas clave).
Resultado: siguiente libro 2.200 preventas; tirada 3.500.
D) Tienda de vinos (club con fugas)
Qué pasó: mes 1: 76 altas; mes 2: 43 bajas.
No vimos: onboarding, experiencia, comunidad.
Cambiaremos: ficha viva en cada caja (historia/uso/retito), cata 20’ los jueves, grupo WhatsApp silenciado, 2 planes (bueno/mejor) + regalo mes 3.
Resultado: bajas 12% y altas por recomendación.
5) Plantillas listas para copiar (rellenable en 5’)
5.1 — Hoja Post-mortem amable (A3/A4)
TEMA/PROYECTO: _______________________ FECHA: ___/___ FACILITA: __________
1) QUÉ PASÓ (números/fechas, sin adjetivos):
________________________________________________________
2) QUÉ VIMOS (lo que funcionó):
________________________________________________________
3) QUÉ NO VIMOS (puntos ciegos: canal, mensaje, proceso, stock…):
________________________________________________________
4) QUÉ CAMBIAREMOS (máx. 3, concretos):
[ ] __________________________________ Dueño: ______ Fecha: ___/___ Indicador: ________
[ ] __________________________________ Dueño: ______ Fecha: ___/___ Indicador: ________
[ ] __________________________________ Dueño: ______ Fecha: ___/___ Indicador: ________
5) QUIÉN LO HACE (nombres):
________________________________________________________
6) CUÁNDO (fechas/indicadores):
________________________________________________________
Cierre (foto y calendario): Hecho □ Próxima revisión: ___/___
5.2 — Mini post-mortem semanal (10’)
SEMANA: ___/___ EQUIPO: ____________
• Qué salió MEJOR de lo esperado: _______________________________
• Qué REPETIR la semana que viene: _____________________________
• Qué EVITAR (1 aprendizaje): ___________________________________
Siguiente mini-ajuste (1 cosa): ___________________ Dueño: ____ Fecha: ___/___
5.3 — Acta de seguimiento (a 7 días)
CAMBIO: _____________________________ Dueño: ______ Fecha revisión: ___/___
Indicador (antes → después): _________________________________
Resultado: _________________________________________________
Siguiente decisión: [ ] Mantener [ ] Ajustar [ ] Descartar
6) Si “fue culpa de alguien”, ¿cómo lo tratamos?
Primero proceso, luego persona:
¿Había checklist? ¿Paso claro? ¿Herramienta falló? ¿Tiempo suficiente?
Si el sistema empuja al fallo, arregla el sistema.
Si todo estaba bien y hubo desidia, se trabaja actitud; sin linchamientos.
Frase guía: “Hoy buscamos causas, no culpables. Arreglamos lo repetible para que no vuelva a pasar.”
7) Métricas simples (10 min/semana)
% de proyectos con post-mortem en 72 h.
Tiempo medio de implantación de cambios.
Incidencias repetidas (¿bajan?).
Indicadores del caso (aforo, avisos, bajas, preventas…) antes/después.
8) Plan 48 horas (acción)
Mañana 9:00: reunión 30’ de pie; rellena la hoja 6 líneas.
Hoy mismo: crea evento de revisión en 7 días.
Esta semana: prueba mini post-mortem (aunque todo haya ido bien).
Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.