Tony Fábrega, formador de Level UP: Los cuatro números que mandan (medir para decidir)

Para quién: pymes y autónomos que quieren mejorar con datos simples.

Idea clave: Solo necesitas 4 números para decidir bien:

1) Llegan, 2) Compran, 3) Ticket medio, 4) Repetición.

Con eso ves qué tocar primero: atraer, convertir, subir ticket o hacer que vuelvan.

1) Los 4 números (qué significan y cómo se calculan)

1) Llegan (adquisición)

Gente que llega a tu tienda/web/WhatsApp.

Tienda física: contador manual simple por franja (mañana/tarde).

Web: visitas de la landing.

Servicios: llamadas/WhatsApp nuevos.

2) Compran (conversión)

De los que llegan, ¿cuántos compran o reservan?

Tienda física: nº de tickets.

Servicios: citas/presupuestos aceptados.

Online: pedidos.

3) Ticket medio (ingreso por compra)

€ por venta. Fórmula:

Ticket medio = Ingresos del día ÷ nº de ventas

4) Repetición (retención)

¿Cuántas veces vuelve el cliente (en 7/30/90 días)?

Tarjeta de sellos/club simple.

Recordatorios (WhatsApp/email).

En online: repetición a 30 días.

Regla de decisión:

Falla Llegan → trabaja visibilidad/anuncios/escaparate.

Falla Compran → arregla página/guion/objeciones.

Falla Ticket medio → empaqueta Bueno/Mejor y recomienda con razón.

Falla Repetición → diseña seguimiento + wow útil. (Ver Píldora anterior)

2) 5 ejemplos prácticos

A) Ferretería

Llegan: personas que entran.

Compran: tickets.

Ticket medio: € por ticket.

Repetición: clientes que vuelven (tarjeta de sellos).

Si entran y no compran: mejor escaparate, precios visibles y packs “colgar cuadro” (tacos+nivel+tornillos).

Si compran barato: packs “solución” en carteles a la altura de la mano.

B) Clínica de fisio deportiva

Llegan: primeras visitas.

Compran: planes aceptados.

Ticket medio: valor de cada plan.

Repetición: revisión a 30 días.

Si aceptan pocos: explica beneficio con mini prueba de movilidad en la primera visita (antes/después).

C) Pastelería

Llegan: tickets por franja.

Compran: % de quien mira escaparate y entra.

Ticket medio: gasto por caja.

Repetición: club de cumpleaños (recordatorio+cupón mini).

Si repiten poco: tarjeta de fidelidad y catálogo de encargos visibles.

D) Taller de motos

Llegan: llamadas y visitas.

Compran: órdenes de trabajo.

Ticket medio: € por reparación.

Repetición: mantenimientos programados.

Si no vuelven: recordatorios automáticos y “revisión lluvia” por temporada.

E) Coworking

Llegan: tours.

Compran: altas.

Ticket medio: cuota media (flex/fijo/salas).

Repetición: meses de permanencia.

Si los tours no convierten: guion de visita con 3 beneficios medibles (ruido, internet, networking) y fecha límite de oferta.

3) Diagnóstico rápido (si pasa X, haz Y)

Muchos llegan, pocos compran → la página/mostrador no convence (fotos reales, precio claro, botón grande, guion de 5 peldaños).

Compran pero ticket bajo → ofrece pack “Mejor” con una razón (“dura más / es más cómodo / previene fallos”).

Compran pero no vuelven → falta seguimiento útil (gracias + tip + próxima cita/cupón + reseña).

Llegan pocos → mejora anuncio/escaparate/alianzas locales; prueba un mensaje/semana y mide.

4) Mini–tablero A4 (10 minutos/semana)

Cómo usarlo: cada miércoles a la misma hora, escribe tus números, marca ↑ ↓ = y decide 1 acción por número (si lo necesita). Poco a poco, grandes cambios.

NEGOCIO: _____________________ SEMANA: ___/___ al ___/___

1) LLEGAN → ____ (↑ / ↓ / = )

Acción (si ↓): __________________________________________________

2) COMPRAN → ____ (↑ / ↓ / = )

Acción (si ↓): __________________________________________________

3) TICKET MEDIO (€) → ____ (↑ / ↓ / = )

Acción (si ↓): __________________________________________________

4) REPETICIÓN (7/30d) → ____ (↑ / ↓ / = )

Acción (si ↓): __________________________________________________

Cambio prioritario de la semana (solo 1): ___________________________

Dueño: ____________ Fecha: ___/___ Cómo mediremos: _____________

5) Hoja de campo (un vistazo al día)

DÍA: ___/___ MAÑANA: Llegan ____ | Compran ____ | Ticket € ____ | Repiten ____

DÍA: ___/___ TARDE: Llegan ____ | Compran ____ | Ticket € ____ | Repiten ____

Nota (1 línea): _________________________________________________

Aprendizaje de hoy: _____________________________________________

6) Plan 48 horas (acción real)

Hoy (20’): imprime el mini–tablero A4 y decide el día fijo de revisión (10’).

Mañana (30’): mide 1 jornada por franja; elige un cuello de botella.

Pasado (45’): lanza un cambio en esa palanca (ej.: botón grande en landing, pack “Mejor”, email/WhatsApp de gracias con tip).

Día 7 (10’): revisa ↑ ↓ =, anota el aprendizaje y mantén o ajusta.

Importante: solo un cambio por número cada semana. Así sabrás qué funcionó.

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.

