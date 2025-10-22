Tony Fábrega, formador de Level UP: Los cuatro números que mandan (medir para decidir)

Con eso ves qué tocar primero: atraer, convertir, subir ticket o hacer que vuelvan.
1) Los 4 números (qué significan y cómo se calculan)
1) Llegan (adquisición)
Gente que llega a tu tienda/web/WhatsApp.
Tienda física: contador manual simple por franja (mañana/tarde).
Web: visitas de la landing.
Servicios: llamadas/WhatsApp nuevos.
2) Compran (conversión)
De los que llegan, ¿cuántos compran o reservan?
Tienda física: nº de tickets.
Servicios: citas/presupuestos aceptados.
Online: pedidos.
3) Ticket medio (ingreso por compra)
€ por venta. Fórmula:
Ticket medio = Ingresos del día ÷ nº de ventas
4) Repetición (retención)
¿Cuántas veces vuelve el cliente (en 7/30/90 días)?
Tarjeta de sellos/club simple.
Recordatorios (WhatsApp/email).
En online: repetición a 30 días.
Regla de decisión:
Falla Llegan → trabaja visibilidad/anuncios/escaparate.
Falla Compran → arregla página/guion/objeciones.
Falla Ticket medio → empaqueta Bueno/Mejor y recomienda con razón.
Falla Repetición → diseña seguimiento + wow útil. (Ver Píldora anterior)
2) 5 ejemplos prácticos
A) Ferretería
Llegan: personas que entran.
Compran: tickets.
Ticket medio: € por ticket.
Repetición: clientes que vuelven (tarjeta de sellos).
Si entran y no compran: mejor escaparate, precios visibles y packs “colgar cuadro” (tacos+nivel+tornillos).
Si compran barato: packs “solución” en carteles a la altura de la mano.
B) Clínica de fisio deportiva
Llegan: primeras visitas.
Compran: planes aceptados.
Ticket medio: valor de cada plan.
Repetición: revisión a 30 días.
Si aceptan pocos: explica beneficio con mini prueba de movilidad en la primera visita (antes/después).
C) Pastelería
Llegan: tickets por franja.
Compran: % de quien mira escaparate y entra.
Ticket medio: gasto por caja.
Repetición: club de cumpleaños (recordatorio+cupón mini).
Si repiten poco: tarjeta de fidelidad y catálogo de encargos visibles.
D) Taller de motos
Llegan: llamadas y visitas.
Compran: órdenes de trabajo.
Ticket medio: € por reparación.
Repetición: mantenimientos programados.
Si no vuelven: recordatorios automáticos y “revisión lluvia” por temporada.
E) Coworking
Llegan: tours.
Compran: altas.
Ticket medio: cuota media (flex/fijo/salas).
Repetición: meses de permanencia.
Si los tours no convierten: guion de visita con 3 beneficios medibles (ruido, internet, networking) y fecha límite de oferta.
3) Diagnóstico rápido (si pasa X, haz Y)
Muchos llegan, pocos compran → la página/mostrador no convence (fotos reales, precio claro, botón grande, guion de 5 peldaños).
Compran pero ticket bajo → ofrece pack “Mejor” con una razón (“dura más / es más cómodo / previene fallos”).
Compran pero no vuelven → falta seguimiento útil (gracias + tip + próxima cita/cupón + reseña).
Llegan pocos → mejora anuncio/escaparate/alianzas locales; prueba un mensaje/semana y mide.
4) Mini–tablero A4 (10 minutos/semana)
Cómo usarlo: cada miércoles a la misma hora, escribe tus números, marca ↑ ↓ = y decide 1 acción por número (si lo necesita). Poco a poco, grandes cambios.
NEGOCIO: _____________________ SEMANA: ___/___ al ___/___
1) LLEGAN → ____ (↑ / ↓ / = )
Acción (si ↓): __________________________________________________
2) COMPRAN → ____ (↑ / ↓ / = )
Acción (si ↓): __________________________________________________
3) TICKET MEDIO (€) → ____ (↑ / ↓ / = )
Acción (si ↓): __________________________________________________
4) REPETICIÓN (7/30d) → ____ (↑ / ↓ / = )
Acción (si ↓): __________________________________________________
Cambio prioritario de la semana (solo 1): ___________________________
Dueño: ____________ Fecha: ___/___ Cómo mediremos: _____________
5) Hoja de campo (un vistazo al día)
DÍA: ___/___ MAÑANA: Llegan ____ | Compran ____ | Ticket € ____ | Repiten ____
DÍA: ___/___ TARDE: Llegan ____ | Compran ____ | Ticket € ____ | Repiten ____
Nota (1 línea): _________________________________________________
Aprendizaje de hoy: _____________________________________________
6) Plan 48 horas (acción real)
Hoy (20’): imprime el mini–tablero A4 y decide el día fijo de revisión (10’).
Mañana (30’): mide 1 jornada por franja; elige un cuello de botella.
Pasado (45’): lanza un cambio en esa palanca (ej.: botón grande en landing, pack “Mejor”, email/WhatsApp de gracias con tip).
Día 7 (10’): revisa ↑ ↓ =, anota el aprendizaje y mantén o ajusta.
Importante: solo un cambio por número cada semana. Así sabrás qué funcionó.
Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.