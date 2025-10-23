CON LUZ SIGÜENZA

Terra Natura se prepara par vivir un 'Holliween' lleno de color, diversión y naturaleza

Durante los días 25 y 26 de octubre y 1 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos llenos de magia y color, además de actividades educativas dedicadas a la fauna más misteriosa, en un ambiente inspirado en Halloween

Luz Sigüenza

Alicante |

Terra Natura Halloween

El parque de animales y naturaleza Terra Natura Benidorm celebra este año un Halloween diferente, en el que el miedo se transforma en diversión, color y aprendizaje. Durante los días 25 y 26 de octubre y 1 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos de magia, teatro, danza y pirotecnia, así como de talleres de maquillaje, actividades educativas y experiencias con la fauna más misteriosa del parque.

En estas fechas se ha unido la esencia de la 'Fiesta Holiween', una propuesta exclusiva que fusiona la energía del festival hindú de los colores con la magia de Halloween. Habrá animación infantil, música, baile y una espectacular ceremonia nocturna con polvos fluorescentes que llenarán de luz y color el parque.

En Más de Uno Alicante hemos hablado con Javier Zapata, director de Comunicación de Terra Natura Benidorm, quien nos ha contado todos los detalles de esta programación especial pensada para disfrutar en familia. Zapata ha destacado que el objetivo es ofrecer una experiencia única “en la que el público se divierta y, al mismo tiempo, descubra curiosidades sobre la fauna y la naturaleza que nos rodea”.

