Terra Natura celebra con música y colores el 53º cumpleaños de Petita, símbolo de conservación del elefante asiático

Terra Natura Benidorm celebrará este sábado 23 de agosto el 53º cumpleaños de Petita, la elefanta asiática más veterana del parque. La cita, enmarcada en una nueva edición del Benidorm Holi Festival, reunirá música, danzas bollywood y una gran batalla de colores que teñirá de alegría la jornada.

Los visitantes podrán participar desde las 11.00 horas en un recorrido festivo que culminará con una ofrenda de frutas y verduras para Petita y su inseparable compañera Kaiso. Ya por la tarde, la diversión continuará en Aqua Natura con un DJ y una fiesta de colores.

Más allá de la celebración, el parque aprovechará la ocasión para recordar la importancia de la conservación del elefante asiático, una especie en peligro de extinción, y reforzar su labor educativa con talleres y actividades para toda la familia.