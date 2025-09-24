Teatro Principal de Alicante: teatro, humor, música y ballet marcan su cartel para los próximos meses

El Teatro Principal de Alicante cumple 178 años y sus responsables de programación no han querido dejar pasar esta efeméride. La directora, María Dolores Padilla, ha anunciado en Más de uno Alicante que será la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante la encargada de ofrecer un concierto especial para conmemorar la fecha.

Padilla ha subrayado el excelente estado de conservación del edificio a pesar de su antigüedad, destacando especialmente su acústica incomparable, capaz de enamorar a los artistas que pisan su escenario.

La directora también ha recordado los orígenes del coliseo: construido en 1847 gracias al impulso de comerciantes, nobles y ciudadanos alicantinos que entendieron que la ciudad merecía un espacio digno para acoger a las grandes compañías teatrales de la época. Hoy, casi dos siglos después, el Principal sigue siendo un referente cultural y un símbolo del patrimonio artístico de Alicante, consolidado como punto de encuentro entre tradición y vanguardia escénica.