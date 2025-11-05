El Teatro Principal de Alicante acoge este viernes 7 de noviembre el espectáculo 'Pura Verdad Flamenco'

Durante cien minutos de arte en estado puro, el público vivirá una experiencia sensorial que recorre todas las sendas del flamenco, desde el cante más jondo y ancestral hasta la fusión más libre y contemporánea, pasando por el baile más visceral, la guitarra más luminosa y la poesía que respira entre los acordes. Cada instante de Pura Verdad está concebido para emocionar, para invitar a sentir y dejarse llevar por la intensidad y la belleza de este arte que une raíces, alma y modernidad.

El espectáculo no solo rinde homenaje a la tradición flamenca, sino que la reinterpreta desde la sensibilidad actual, abriendo nuevas puertas a la creatividad, al diálogo entre estilos y a la expresión más personal de cada artista. Pura Verdad está pensada para conmover tanto a los puristas del flamenco, que encontrarán en ella respeto, compás y hondura, como a quienes buscan nuevas formas de expresión artística, más libres, experimentales y mestizas.

En definitiva, es una celebración de la identidad, la emoción y la fuerza del arte flamenco, un encuentro donde la música, el cante, el toque y el baile se funden para contar una historia compartida: la del sentimiento hecho arte, la de la verdad que solo el flamenco puede revelar.