Talleres, música y animación para una Navidad sostenible que impulse el comercio en Alicante

La Navidad en Alicante llegará este año cargada de actividad y propuestas para todos los públicos con el objetivo de impulsar el comercio de proximidad y llenar de ambiente festivo las calles de la ciudad. Bajo el lema “La Navidad que más sonríe”, el Ayuntamiento, en colaboración con las asociaciones comerciales, ha diseñado un amplio calendario de dinamización con jornadas de actividades repartidas por barrios, mercados y mercadillos durante todo el mes de diciembre.

Entre las iniciativas previstas destacan talleres navideños, espectáculos, animación, juegos, música en directo, photocalls y experiencias de realidad virtual, que se desplegarán a partir del 12 diciembre, tanto en horario de mañana como de tarde, para atraer a familias y generar movimiento en las zonas comerciales.

Los mercados municipales y mercadillos también tendrán un papel protagonista en esta campaña. Este sábado, 6 de diciembre, abrirán de manera excepcional con motivo del Día de la Constitución para facilitar las compras festivas. Además, se ha autorizado la ampliación del horario del martes 23 de diciembre hasta las 17:00 horas ante el incremento previsto de pedidos y afluencia en esas fechas.

A estas acciones se suma la campaña “Residuo Cero”, impulsada junto a la asociación Venmercal, que recorrerá los mercadillos de la ciudad para promover un consumo más responsable y sostenible. Se distribuirán 5.000 folletos informativos con consejos prácticos para reducir la generación de residuos, fomentar el reciclaje y adoptar pequeños gestos diarios que contribuyan a cuidar el medioambiente.

Con estas iniciativas, Alicante apuesta por una Navidad más activa, sostenible y cercana, reforzando el papel del comercio local y ofreciendo a la ciudadanía múltiples alternativas para disfrutar de estas fiestas.

Además la concejala Lidia López se ha acercado a la churrería 'Morrua', en la calle Reyes Católicos, para reconocer el trabajo del local, que acaba de recibir un Solete Repsol pese a llevar solo un año abierto al público.