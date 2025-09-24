SUMA recuerda a los contribuyentes que el plazo para pagar impuestos en voluntaria, finaliza el 10 de octubre

Suma Gestión Tributaria mantiene abierto hasta el 10 de octubre el periodo voluntario de pago de los principales tributos municipales: el IBI urbano y rústico, el IAE y diversas tasas como la de recogida de residuos sólidos urbanos o vados. Esta campaña afecta a todos los municipios de la provincia de Alicante, salvo Alicante capital y Xàbia, y supone la puesta al cobro de 2,6 millones de recibos por un total de 630 millones de euros, cerca del 50 % de los ingresos anuales de los ayuntamientos.

Los contribuyentes pueden realizar el pago de distintas formas: en la web de Suma mediante tarjeta o Bizum; por teléfono en el 965 292 000 usando el código CSV; por WhatsApp (610 500 300) si el número está registrado; de manera presencial en cualquiera de las 46 oficinas o en las itinerantes; en entidades financieras colaboradoras, cajeros, banca electrónica o mediante giro postal en Correos.

Los recibos domiciliados se cargarán el 3 de octubre. Además, quienes tengan dificultades de pago pueden solicitar un fraccionamiento o aplazamiento sin intereses si lo hacen dentro del plazo voluntario, ya sea en la web con CSV, por teléfono o en oficinas. Superada la fecha límite, los tributos entrarán en vía ejecutiva y se aplicarán recargos.