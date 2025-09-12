Sant Joan inicia sus fiestas Mayores en honor al santísimo Cristo de la Paz

Hoy en Más de uno Alicante hemos hablado sobre las fiestas mayores de Sant Joan de este 2025. Para abrir el programa hemos contado con la presencia del alcalde Santi Román, quien, además de hacer un recorrido por los actos festeros, también nos ha hablado de la aprobación de los presupuestos municipales. Los más de 32 millones de presupuesto permitirán al consistorio ejecutar los proyectos previstos para la mejora del municipio.

También hemos charlado unos minutos con el pregonero de estas fiestas Juan Carlos Armengol, muy vinculado a las fiestas de la provincia y comerciante del municipio. Él será el encargado de dar comienzo, esta noche de viernes 12 de septiembre, al inicio de las fiestas mayores de Sant Joan 2025.

También nos han acompañado Marisa Cañizares, tesorera de la Junta de Peñas y Ana Ruiz, vocal de la Junta de Peñas, encargadas de la organización de estas fiestas multitudinarias que se destacan por su carácter abierto y acogedor.

Las reinas de fiestas, adulta e infantil, Maria Soler y Paloma Moreno, no han querido perderse Más de uno Alicante para desear a los visitantes y ‘Santjoaners’ unas felices fiestas. Junto a ellas también han estado las Damas de Honor de las Fiestas del Cristo 2025, Vera Muñoz Mojica, ⁠Lucía Gosálbez Crespo e Irene Bernal Martínez; y las Damas de Honor Infantiles de las Fiestas del Cristo 2025, Rim Marouf Mamdouh y ⁠Paola Rosa Bian Cota.

Para finalizar también hemos hablado con el concejal de igualdad Marcos Pina, quien ha explicado los puntos Violeta con los que cuenta el municipio en estas fiestas.