San Vicente pone en marcha una campaña para la prevención del suicidio y la promoción del bienestar emocional y la salud mental

Torregrosa ha afirmado en Más de Uno Alicante, con Luz Sigüenza, que el hecho de que no se hable de los suicidios no significa que no existan. De hecho, ha subrayado la necesidad de romper el tabú que rodea a esta realidad y abordar el problema con estrategias efectivas y cercanas a la ciudadanía.

En este sentido, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de medidas con un enfoque integral que combina prevención, formación y evaluación. Entre ellas, destaca una campaña de sensibilización para visibilizar el problema y reducir el estigma que impide a muchas personas pedir ayuda. Además, se ofrecerá formación específica a los trabajadores municipales, dotándolos de herramientas para detectar señales de alerta y actuar con protocolos adecuados ante posibles situaciones de riesgo.

Otra de las iniciativas clave será un programa de testeo para medir el impacto de estas acciones, analizar el nivel de concienciación de la población y detectar las necesidades reales del municipio en materia de prevención del suicidio. Con esta información, el Ayuntamiento podrá adaptar y reforzar las estrategias de apoyo psicológico y acompañamiento, garantizando una respuesta efectiva ante un problema que afecta a muchas familias y que, según los expertos, debe abordarse desde la cercanía, la escucha y la acción coordinada.