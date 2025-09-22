Recupera tu piel tras el verano: elimina las verrugas con tecnología láser en Centro Dermatológico Estético de Alicante

Las verrugas comunes son pequeñas lesiones en la piel causadas por el virus del papiloma humano (VPH). Se transmiten fácilmente por contacto directo o a través de objetos como toallas y ropa, y tienden a aparecer con más frecuencia tras el verano, cuando el calor, la humedad y las pequeñas lesiones cutáneas favorecen el contagio.

Aunque suelen ser inofensivas, pueden resultar antiestéticas, incómodas o incluso dolorosas como las verrugas plantares.

En Centro Dermatológico Estético de Alicante, disponen de láser vascular de última generación para eliminarlas de forma rápida, precisa y segura, respetando el tejido sano y minimizando las molestias.