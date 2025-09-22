CON LUZ SIGÜENZA

Recupera tu piel tras el verano: elimina las verrugas con tecnología láser en Centro Dermatológico Estético de Alicante

Hoy en Más de uno Alicante hemos hablado con el Dr. López, de la Unidad de Láser Vascular, quien nos ha explicado cómo tratan estas pequeñas pero molestas lesiones cutáneas

Luz Sigüenza

Alicante |

Verrugas

Las verrugas comunes son pequeñas lesiones en la piel causadas por el virus del papiloma humano (VPH). Se transmiten fácilmente por contacto directo o a través de objetos como toallas y ropa, y tienden a aparecer con más frecuencia tras el verano, cuando el calor, la humedad y las pequeñas lesiones cutáneas favorecen el contagio.

Aunque suelen ser inofensivas, pueden resultar antiestéticas, incómodas o incluso dolorosas como las verrugas plantares.

En Centro Dermatológico Estético de Alicante, disponen de láser vascular de última generación para eliminarlas de forma rápida, precisa y segura, respetando el tejido sano y minimizando las molestias.

