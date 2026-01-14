Rafa Mas propone recuperar brigadas municipales para arreglar desperfectos en la vía pública en 24-48 horas

Compromís ha propuesto la recuperación urgente de brigadas municipales para intervenir con rapidez ante incidencias y desperfectos en la vía pública, con el objetivo de que puedan resolverse en un plazo máximo de 24 a 48 horas. La formación señala que la lentitud actual en la respuesta se debe a la externalización de los servicios de mantenimiento.

Rafa Mas ha trasladado esta propuesta tras visitar la calle San Rafael, en el barrio de Santa Cruz, donde recientemente cayó una planta de grandes dimensiones sobre la vía pública. Según explica, los vecinos llevaban meses alertando del riesgo sin que se actuara.

El portavoz de Compromís ha venido a Más de uno acompañado de Alejandro Cremades, trabajador de la brigada desde hace 35 años y delegado de personal de CCOO, quien ha asegurado que el servicio era mucho más eficiente cuando dependía directamente del ayuntamiento.

Mas denuncia que “cada día vemos personas que se caen por aceras y calzadas en mal estado, farolas que no funcionan, bancos rotos, zonas verdes descuidadas o árboles que se desploman. Esta situación no solo deteriora los barrios, sino que pone en riesgo la seguridad de las vecinas y vecinos”. En este sentido, apunta que el desplome del cactus fue “un ejemplo claro de la falta de mantenimiento”, y subraya que “por suerte no pasaba nadie en ese momento”.

Desde Compromís consideran que la externalización de los servicios provoca retrasos en la actuación y falta de control, por lo que plantean crear brigadas municipales en contacto directo con los vecinos y con referentes comerciales y culturales de cada barrio, para detectar y solucionar los problemas con mayor agilidad.

Mas concluye responsabilizando al equipo de gobierno de Luis Barcala de la situación actual y critica que “solo se acuerde del barrio de Santa Cruz una vez al año, en Semana Santa”.