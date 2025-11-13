El poder de ser diferente: Enrique Bernabeu nos invita a reír, pensar y sentir en el Espacio Séneca

Hoy en Más de Uno Alicante hemos hablado de humor, arte, diversidad… y de cómo la voz puede ser una herramienta para romper moldes. Dentro de las jornadas Alicante, arte y cultura, el martes 18 de noviembre en el Espacio Séneca, se celebra la charla “La voz de la diferencia: cómo romper moldes con el humor y la música”.

Uno de sus protagonistas es Enrique Bernabeu, alicantino, auxiliar de enfermería e integrador social, pero también artista, creador, comunicador y activista. A través de sus redes y de su música, Enrique comparte una mirada valiente y positiva sobre la discapacidad, la diversidad y la vida.

Hoy nos ha acompañado para hablarnos de esa voz que transforma, que inspira y que hace reír, pensar y sentir.