Piel radiante, luminosa e hidratada para esta Navidad con Centro Dermatológico Estético de Alicante

Centro Dermatológico Estético ha lanzado este mes una campaña especial de Black Friday con varios packs de rejuvenecimiento facial orientados a mejorar la calidad de la piel antes de la Navidad. Los tratamientos incluyen mesoterapia con vitaminas, plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia Indiba, neuromoduladores o ácido hialurónico, combinados para reparar, hidratar, corregir y restaurar la piel de manera progresiva.

La doctora Patricia de la Herrán, responsable de la Unidad de Medicina Facial, ha señalado en Más de uno Alicante que este periodo es idóneo para iniciar protocolos faciales, ya que las semanas previas a las fiestas permiten obtener resultados visibles y naturales. Los nuevos packs ofrecen opciones adaptadas a diferentes necesidades, desde recuperar luminosidad hasta suavizar arrugas o mejorar la firmeza, con el objetivo de llegar a las celebraciones con una piel más saludable y revitalizada.