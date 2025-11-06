REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL

Piel radiante, luminosa e hidratada para esta Navidad con Centro Dermatológico Estético de Alicante

La combinación de distintas técnicas y tratamientos permite un abordaje global de la piel y resultados más armónicos, luminosos y frescos

Luz Sigüenza

Alicante |

Piel radiante

Centro Dermatológico Estético ha lanzado este mes una campaña especial de Black Friday con varios packs de rejuvenecimiento facial orientados a mejorar la calidad de la piel antes de la Navidad. Los tratamientos incluyen mesoterapia con vitaminas, plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia Indiba, neuromoduladores o ácido hialurónico, combinados para reparar, hidratar, corregir y restaurar la piel de manera progresiva.

La doctora Patricia de la Herrán, responsable de la Unidad de Medicina Facial, ha señalado en Más de uno Alicante que este periodo es idóneo para iniciar protocolos faciales, ya que las semanas previas a las fiestas permiten obtener resultados visibles y naturales. Los nuevos packs ofrecen opciones adaptadas a diferentes necesidades, desde recuperar luminosidad hasta suavizar arrugas o mejorar la firmeza, con el objetivo de llegar a las celebraciones con una piel más saludable y revitalizada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer