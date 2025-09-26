La Nit de la Investigació de la UA despierta vocaciones científicas entre los más jóvenes

En Más de uno Alicante nos hemos desplazado al campus de la Universidad de Alicante, donde se celebra la European Researchers´ Night -Nit de la Investigació 2025, una cita que cada año acerca la ciencia al público de forma diferente, divertida y sorprendente.

A lo largo de la mañana, más de 2.800 escolares de toda la provincia han recorrido los stands, y esta tarde se espera la llegada de miles de visitantes que podrán disfrutar de talleres, observaciones astronómicas, cuentacuentos, exposiciones de planetas a escala e incluso lanzamientos de cohetes.

Una auténtica feria del conocimiento que convierte la UA en un gran laboratorio abierto a la sociedad.

Durante el programa hemos conversado con la rectora de la UA, Amparo Navarro; con la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, María Jesús Pastor; y con la directora de Comunicación de la Universidad, María Martín, que además nos ha acompañado como reportera por los diferentes stands. Allí hemos hablado con sus responsables y también con los estudiantes que han querido recorrer de primera mano esta cita ineludible en la provincia: la Nit de la Investigació de la Universidad de Alicante.



