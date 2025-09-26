CON LUZ SIGÜENZA 

La Nit de la Investigació de la UA despierta vocaciones científicas entre los más jóvenes

Onda Cero Alicante

Alicante |

En Más de uno Alicante nos hemos desplazado al campus de la Universidad de Alicante, donde se celebra la European Researchers´ Night -Nit de la Investigació 2025, una cita que cada año acerca la ciencia al público de forma diferente, divertida y sorprendente.

A lo largo de la mañana, más de 2.800 escolares de toda la provincia han recorrido los stands, y esta tarde se espera la llegada de miles de visitantes que podrán disfrutar de talleres, observaciones astronómicas, cuentacuentos, exposiciones de planetas a escala e incluso lanzamientos de cohetes.

Una auténtica feria del conocimiento que convierte la UA en un gran laboratorio abierto a la sociedad.

Durante el programa hemos conversado con la rectora de la UA, Amparo Navarro; con la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, María Jesús Pastor; y con la directora de Comunicación de la Universidad, María Martín, que además nos ha acompañado como reportera por los diferentes stands. Allí hemos hablado con sus responsables y también con los estudiantes que han querido recorrer de primera mano esta cita ineludible en la provincia: la Nit de la Investigació de la Universidad de Alicante.


