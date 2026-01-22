Mutxamel, en el corazón de la comarca de L’Alacantí: toda una experiencia por descubrir, vivir y recordar

Mutxamel se consolida como mucho más que un municipio residencial. Es un destino que invita a parar, a descubrir y a vivir experiencias ligadas a su patrimonio, su paisaje y su estilo de vida. Así lo ha destacado el alcalde, Rafael García, en Más de Uno Alicante con Luz Sigüenza, donde ha repasado los principales atractivos turísticos y las nuevas iniciativas que está impulsando el Ayuntamiento.

El municipio ofrece una amplia red de recursos turísticos que permiten conocer su identidad a través de visitas guiadas y teatralizadas, tanto en jardines históricos como en ermitas, además del Centro de Interpretación Les Fontetes, donde se explica el tradicional sistema de riego. A ello se suma la posibilidad de visitar el Azud, declarado Bien de Interés Cultural, y recorrer los senderos locales que ponen en valor el entorno natural de Mutxamel.

El alcalde ha avanzado también algunas de las nuevas iniciativas en las que se está trabajando, como la instalación de mesas interpretativas en distintos puntos del término municipal, con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante y facilitar la comprensión del patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

Uno de los pilares de esta estrategia es la nueva campaña turística “Abre el paréntesis y quédate”, que proyecta una imagen de Mutxamel como un destino que invita a desconectar y a formar parte de sus experiencias. Se trata de una apuesta por una narrativa emocional y vivencial que pone el acento en elementos singulares como los paisajes, el patrimonio, la gastronomía, las fiestas y la calidad de vida del municipio.

A esta línea de trabajo se suma la obtención de la Q de Calidad Turística, un distintivo que certifica el compromiso del municipio con la excelencia en la gestión y en los servicios turísticos.

Durante la entrevista, Rafael García ha subrayado además que Mutxamel destaca por la calidad de vida y los servicios que ofrece, tanto en las zonas residenciales como en el casco urbano, reforzando su atractivo no solo como destino turístico, sino también como lugar para vivir.