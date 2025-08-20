CON LUZ SIGÜENZA

El MUBOMA, el único museo de bomberos de la Comunidad Valenciana, acerca al visitante la historia y valores de la profesión

Con Elena Méndez, coordinadora de actividades del museo, hablamos en Más de uno Alicante sobre piezas del patrimonio del cuerpo: cascos, escaleras, bombas manuales y vehículos antiguos en perfecto estado de conservación

Luz Sigüenza

Alicante |

Se trata de un museo, ubicado en Alcoy, que no solo conserva piezas históricas y herramientas que han marcado la evolución de la profesión, sino que también invita al visitante a sumergirse en un recorrido interactivo y audiovisual que explica cómo se ha forjado el oficio del bombero a lo largo de los siglos.

Además, lo hace desde un lugar con historia: un edificio industrial del siglo XIX,, que en su día fue fábrica textil, sufrió un gran incendio en 1985 y hoy renace como espacio de memoria, divulgación y reconocimiento a un cuerpo tan esencial en nuestra sociedad.

