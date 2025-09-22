CON LUZ SIGÜENZA

Morán Berruti: Alicante ha perdido su su identidad, ya no es ciudad para el arte minimalista

Miguel Noguera y Luz Sigüenza han mantenido una profunda conversación con el ceramista alicantino quien siente que el arte es el gran maltratado de Alicante

Luz Sigüenza

Alicante |

El ojo crítico

José María Morán Berruti, “alicantino de pura cepa”, como a él mismo le gusta definirse y nacido en la emblemática Plaza del Puente, se ha abierto hoy en Más de uno Alicante en una conversación cercana pero cargada de reflexión.

Con cierta melancolía, lamentó que Alicante nunca haya contado con un modelo de ciudad definido, sino que haya ido cambiando al ritmo de los gustos y prioridades de cada mandato político. También expresó su tristeza por ver cómo artistas con un talento extraordinario han tenido que buscar futuro lejos de aquí, mientras que quienes decidieron quedarse apenas han encontrado oportunidades para progresar y ocupar el lugar que merecen.

Para Morán Berruti, Alicante es una ciudad querida pero, a menudo, maltratada y marcada por desigualdades. Ha dicho echar de menos aquellos tiempos en los que los rincones más especiales de la ciudad pertenecían a sus vecinos, antes de que la globalización y la especulación diluyeran parte de su esencia marinera y abierta al mundo.

