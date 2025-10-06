CON LUZ SIGÜENZA

Miguel Noguera nos descubre las acciones más destacadas previstas este mes de octubre en los Mercados Municipales de Alicante

El sábado 11 de octubre se celebra una nueva edición del Babel Merca Fest, Con regalos y sorpresas para los asistentes

Luz Sigüenza

Alicante |

Mercados Municipales

En Más de Uno Alicante con Luz Sigüenza hemos celebrado una nueva edición de ‘El ojo crítico de Miguel Noguera’, en la que hemos recibido al presidente de los Mercados Municipales, Francisco Alemañ, y a la responsable de comunicación, Beatriz Sánchez. Con ellos hemos hablado de las próximas acciones de dinamización y de cómo la promoción del producto de proximidad, junto a la cercanía en el trato, se han convertido en la gran seña de identidad de los mercados municipales.

