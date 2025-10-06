Miguel Noguera nos descubre las acciones más destacadas previstas este mes de octubre en los Mercados Municipales de Alicante

En Más de Uno Alicante con Luz Sigüenza hemos celebrado una nueva edición de ‘El ojo crítico de Miguel Noguera’, en la que hemos recibido al presidente de los Mercados Municipales, Francisco Alemañ, y a la responsable de comunicación, Beatriz Sánchez. Con ellos hemos hablado de las próximas acciones de dinamización y de cómo la promoción del producto de proximidad, junto a la cercanía en el trato, se han convertido en la gran seña de identidad de los mercados municipales.